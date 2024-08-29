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Metrobüs kazasında can veren Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

15:58 - 29/08/2024 Perşembe
DHA
Ferhat Uçar
Ferhat Uçar

İstanbul Küçükçekmece'de bu sabah meydana gelen 50 kişinin yaralandığı feci metrobüs kazasında 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Uçar'ın cenazesi bugün Esenyurt'taki Uhud Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül metrobüs kazasındaki ihmallere dikkat çekti: Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı?

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasının ardından konuştu. Vali Gül, "Sağlık ekibimiz, kurtarma ekiplerimiz ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de şimdi diğer hastanedeki hemşehrilerimizi de ziyaret edeceğiz sırayla. Hepimize geçmiş olsun. Kaza nedeni adli ve idari soruşturma neticesinde çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs bir de görüntülerde beyaz araç var. Beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada? Metrobüs hızını neden durdurmadı? Ve benzeri konu ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an yaralı olan, vefat eden hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz.


#Metrobüs
#Küçükçekmece
#Ferhat Uçar
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