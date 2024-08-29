Metrobüs kazasında can veren Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasının ardından konuştu. Vali Gül, "Sağlık ekibimiz, kurtarma ekiplerimiz ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de şimdi diğer hastanedeki hemşehrilerimizi de ziyaret edeceğiz sırayla. Hepimize geçmiş olsun. Kaza nedeni adli ve idari soruşturma neticesinde çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs bir de görüntülerde beyaz araç var. Beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada? Metrobüs hızını neden durdurmadı? Ve benzeri konu ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an yaralı olan, vefat eden hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz.