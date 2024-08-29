Metrobüs kazasında can veren Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İstanbul Küçükçekmece'de bu sabah meydana gelen 50 kişinin yaralandığı feci metrobüs kazasında 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.
Uçar'ın cenazesi bugün Esenyurt'taki Uhud Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki iki metrobüsün çarpışması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. Kazada metrobüsün, ters yönde yol çalışması yapan hizmet aracını geç fark edip direksiyonu kırdığı için, karşıdan gelen diğer metrobüse çarptığı anlar yer alıyor. Çarpan aracın duramayarak, metrobüse boydan boya sürtüp devam ettiği güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika bilgisine göre, İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de bir metrobüs kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada çok sayıda yaralanın olduğu belirtilirken, metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasının ardından konuştu. Vali Gül, "Sağlık ekibimiz, kurtarma ekiplerimiz ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de şimdi diğer hastanedeki hemşehrilerimizi de ziyaret edeceğiz sırayla. Hepimize geçmiş olsun. Kaza nedeni adli ve idari soruşturma neticesinde çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs bir de görüntülerde beyaz araç var. Beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada? Metrobüs hızını neden durdurmadı? Ve benzeri konu ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an yaralı olan, vefat eden hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz.
İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de bir metrobüs kazası meydana geldi. Yol bakım çalışması nedeniyle yaşandığı öğrenilen feci kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, dördü ağır 35 kişi de yaralandı. Görgü tanığı metrobüs kazasındaki dehşet anlarını anlattı. İETT kontrol aracının tersten geldiğini belirten görgü tanığı, “Kafa kafaya çarpışmamak için küçük arabayla o da bu tarafa kırdı ondan dolayı kaza oldu.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Sefaköy'de seyir halindeki iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirdi, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı. Metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Peki kaza yapan metrobüsün şoförü ifadesinde ne dedi?
Bir sosyal medya kullanıcısının Küçükçekmece'de bugün yaşanan Metrobüs kazasından günler önce tehlikeyi fark edip yaptığı paylaşım yankı uyandırdı. Yusuf Ömer isimli kullanıcı mayıs ayında kazanın gerçekleştiği Sefaköy metrobüs güzergahı için "Yol berbat üstü! Çok büyük ölümlü kaza olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dördü ağır 50 kişi de yaralandı. Çarpışan metrobüslerin içerisinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza anında yolcular böyle savruldu.