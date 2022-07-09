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İSTANBUL

Metroda ırkçı saldırı: Yabancı aileye küfürler yağdıran şahıs gözaltına alındı

İstanbul’da, Yenikapı-Hacıosman metro hattında, yanında oturan yabancı bir aileye küfür ve hakaret ettiği tespit edilen O.O.K., gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metroda ırkçı saldırı: Yabancı aileye küfürler yağdıran şahıs gözaltına alındı
İstanbul'da metrodaki alkollü şahıs yabancı aileye küfürler etti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, O.O.K. isimli yolcunun, yanında oturan yabancı aileye “Afrika’ya dönün, gidin buradan” dediği; hem İngilizce hem Türkçe küfürler ettiği görüldü. Metrodaki diğer yolcular yaşananlar karşısında sessiz kalırken, bir kısım yolcu ise olaya güldü.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatması üzerine kimliği belirlenen şahıs, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'ayrımcılık' ve 'tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme', 'Ayrımcılık' ve 'Tehdit' suçları ile ilgili Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 8 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, 'İstanbul'da rezil ırkçılık; Küfürler yağdırdı' başlığıyla yer alan haber ile ilgili yapılan inceleme neticesinde şahsın O.O.K. olduğu belirlenmiştir. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.O.K. isimli şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır.”

​Metroda ırkçı saldırı: Gözaltına alındı
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​Metroda ırkçı saldırı: Gözaltına alındı
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattında, yanında oturan yabancı bir aileye küfür ve hakaret ettiği tespit edilen O.O.K., gözaltına alındı.


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