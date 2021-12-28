Metro'da yine arıza çıktı: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı kapatıldı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
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