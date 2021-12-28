Gündem Metroda yine arıza çıktı Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı kapatıldı
YEREL GÜNDEM İSTANBUL

Metro'da yine arıza çıktı: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı kapatıldı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler, Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

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Haber Merkezi AA
Metroda yine arıza çıktı: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı kapatıldı
Arşiv.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi.
Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

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