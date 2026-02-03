Yeni Şafak
Metruk binayı fırsat bildi: Tırmanarak girdiği dairede 2 gün yaşadı

3/02/2026, Salı
Bolu'da cezaevinden 9 gün önce çıkan Erdoğan H., 3 katlı metruk binaya balkondan tırmanarak girdi. Evden sesler duyan mahalleli durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtırarak binaya giren Erdoğan H.’yi yakaladı.

Bolu’da cezaevinden 9 gün önce tahliye olan ve miras anlaşmazlığı nedeniyle boş duran binaya balkondan girerek saklanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin iki gün boyunca evden hiç çıkmadığı öğrenildi.

Olay, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 9 gün önce çıkan Erdoğan H., iki gün önce gece saatlerinde 3 katlı metruk binaya balkondan tırmanarak girdi. Bir süre sonra metruk binadan sesler geldiğini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binanın mirasçılarından bir kadın çağırılarak kapı açtırıldı. Polis ekipleri metruk binaya girerek Erdoğan H.’yi yakaladı. Erdoğan H.’nin içeride bulduğu malzemeleri kullanarak 2 gün boyunca evden hiç çıkmadığı tespit edildi.


Polis ekipleri olayla ilgili işlem başlattı.



