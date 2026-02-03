FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasındaki isim yakalandı

Edinilen bilgilere göre, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2020 yılında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.G.’nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şans tutuklanarak cezaevine gönderildi.