Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasındaki isim yakalandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasındaki isim yakalandı

12:253/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
FETÖ’den hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı
FETÖ’den hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü davasından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2020 yılında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.G.’nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şans tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tutuklanan şahsın ayrıca örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı bildirildi.



#FETÖ
#hapis
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı