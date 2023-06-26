Mevzuata değil uygulamaya bakarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere ek kontenjan açılacağını belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, 23 Haziran’da açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını diledi. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilerin mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
DETAYLAR BUGÜN KILAVUZDA
“Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle; 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız. Düzenleme ile ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum.”
Stoltenberg’le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Rusya’daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi. Stoltenberg’e Rusya’daki gelişmelerin Ukrayna’da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi. Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği de ele alındı. Türkiye’nin İsveç’in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi. F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye’nin F-16 talebinde İsveç’in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye’ye değil esasen NATO’ya ve NATO’nun güvenliğine zarar verdiği ifade edildi.