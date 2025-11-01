Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mezarlığa uçup firar etti: Tekrar kaza mahalline gelen sürücü alkollü çıktı

Mezarlığa uçup firar etti: Tekrar kaza mahalline gelen sürücü alkollü çıktı

16:251/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, mezarlığa girdi
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, mezarlığa girdi

Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan bir otomobil, yeni mezarlığa daldı. Kaza mahallinden firar edip tekrar olay yerine dönen sürücü alkollü çıktı. "Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik" diyen muhabirin sorusuna gülümseyerek cevap veren sürücü, "Yoktum, başka yere gittim" dedi.

Kaza, Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiindeki toprak yolda meydana geldi. Nusratiye Mahallesi istikametine seyreden İrfan T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, mezarlığı çevreleyen demir çitlere çarptı.


Demir çitlerin bir bölümü yıkılırken, devrilmenin eşiğinden dönen otomobilden sürücü sağ salim çıkmayı başardı. Cep telefonunu arabada unutup kaza mahallini terk eden sürücü İrfan T. ise bir süre sonra tekrar olay yerine döndü.

Muhabirin sorusuna gülümseyerek cevap verdi

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü İrfan T.’nin 0,67 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü İrfan T., "Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik" diyen muhabire, "Yoktum, başka yere gittim" şeklinde gülümseyerek cevap verdi.




#Tekirdağ
#Çorlu
#mezarlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI 2025: Ocak ayında enflasyon farkı ile memur maaş zam oranı ne kadar olacak?