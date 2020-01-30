MGK Bildirisi yayınlandı: ABD'nin hedefi işgali meşrulaştırmak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4,5 saat sürdü.

Libya'da ateşkes desteklenecek

MGK Bildirisi'nde, Libya'da ateşkesin tesis edilmesinin destekleneceği vurgulandı.

MGK bildirisinde Libya konusunda şu ifadelere yer verildi: "Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti desteklenmeye devam edilecek. Tüm ülkeler, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir."

Bildiride ABD-İran gerginliğinden duyulan endişe dile getirilerek barış ve istikrarın korunması için sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlandı.

ABD'nin hedefi işgali meşrulaştırmak

Bildiride, ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

Bildiride, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

Bildiride, Kurul'a depremlere ilişkin bilgi sunulduğu, Türkiye'nin afete hazırlık çalışmalarının yeniden değerlendirildiği bildirildi.