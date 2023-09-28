MGK bugün toplanacak

Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alacak. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.