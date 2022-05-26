MGK’da kritik 2 başlık

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yoğun gündemle toplanacak.

Yılın üçüncü MGK’sında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine yönelik işaretini verdiği yeni harekat masada olacak. Terör örgütü PKK-PYD’nin bölgedeki son sızma girişimleri başta olmak üzere son gelişmlerin değerlendireleceği Kurul’da, muhtemel harekata ilişkin hazırlıkların gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanı ve komuta kademesinin harekatın tüm boyutlarına ilişkin Kurul’a bilgi sunacağı ifade ediliyor.

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler de toplantıda ele alınacak. Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla icra edilen operasyonlar hakkında da Kurul’a bilgi sunulacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ

Toplantının bir diğer kritik gündemi ise İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvuruları olacak. Teröre destek veren bu ülkelere karşı veto kartını açan Türkiye’nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterler ele alınacak. NATO üyeliğine vize almak için Türkiye’nin kapısını çalan İsveç ve Finlandiya heyetlerinin dün gerçekleştirdiği Ankara temasları da bu kapsamda toplantının önemli maddeleri arasında yer alacak.

YUNANİSTAN’IN SİLAHLANMA YARIŞI

Yunanistan’ın bölgesel ve küresel etkinliği artan Türkiye’ye karşı giriştiği silahlanma yarışı da masadaki bir diğer başlık. Bu kapsamda, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin görüşüleceği toplantıda, Türkiye’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmaları gündeme gelecek.

ARABULUCULUK ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin de görüşüleceği toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler de ele alınacak. Savaşın bir an önce sonlandırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik Türkiye’nin çabaları ile arabuluculuk çabalarının değerlendirileceği belirtiliyor. Yine Balkanlar ve Kafkasya başta olmak üzere bölgedeki barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmalara ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı ifade ediliyor.

Cevabını yeni operasyonlarla vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 5 askere Allah’tan rahmet diledi. Erdoğan, “Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Şampiyonları kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan, şampiyonlardan önce de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti. Erdoğan ve Yapıcıoğlu görüşmesi basına kapalı yapıldı.

GÜNDEM MGK yarın toplanacak