Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem MGKnın gündemi S-400
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

MGK’nın gündemi S-400

Milli Güvenlik Kurulu yarınki toplantıda kritik konuları ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının önemli gündemi S-400 savunma sistemleri üzerinden ABD ile yaşanan gerilim olacak. S-400’lerin önümüzdeki ay Türkiye’ye teslimi planlanıyor. Kurul, ABD’nin yaptırım tehditlerini masaya yatıracak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
S-400 savunma sistemi
S-400 savunma sistemi

Milli Güvenlik Kurulu mayıs ayı toplantısı kritik bir ana gündem maddesiyle toplanacak. Yarın yapılacak toplantıda, S-400 savunma sistemi ve buna karşı çıkan ABD’nin yaptırım tehditleri masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) mayıs ayı toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. MGK’nın gündeminde Türkiye’nin iç ve dış güvenlik konuları, uluslararası ilişkiler, Hakurk’a yönelik Pençe Operasyonu ile sürdürülen terörle mücadele ve yaklaşan İstanbul seçimiyle ilgili önlemler olacak.

Başta Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri olmak üzere ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilim MGK’nın en önemli konuları arasında yer alacak. Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği S-400 bataryalarının önümüzdeki ay Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. MGK’da, S-400’lerin Türkiye’ye gelmesinin ardından S-400’e karşı olan ABD’nin yaptırım tehditleri masaya yatırılacak.

AKAR’DAN BİLGİLENDİRME

Toplantıda Suriye’de yaşanan gelişmeler de ele alınacak. İdlib’de artan rejim saldırıları masaya yatırılacak. Sınırımızda yaşanan saldırıların Türkiye’ye yansımaları, İdlib’den olası göç dalgası değerlendirilecek. Uluslararası temaslar da kurulun gündeminde olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile askeri temaslar hakkında bilgi verecek. NATO Genelkurmay Başkanları toplantısından dönen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de müzakereler hakkında sunum yapması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Kurulun bir diğer önemli gündem maddesi Meclis’te görüşülen yeni askerlik sistemi. Yeni askerlik sistemi kamuoyunda tartışılmış, eleştiriler gündeme gelmişti. Tüm bu tartışma ve eleştiriler detaylı bir şekilde ele alınacak.

REKLAM

Doğu Akdeniz’de son dönemlerde yükselen tansiyon da MGK’nın konu başlıkları arasında. Akdeniz’de enerji kaynağı arama ve sondaj faaliyetleri, ülkelerin deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilaflar görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE

MGK, terörle mücadelede gelinen noktayı da ele alacak. TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Operasyonu masaya yatırılacak. 23 Haziran’daki İstanbul seçimleri de değerlendirilecek. Seçim güvenliği ve alınacak önlemler konuşulacak.

S-400'ler için Ayaş da inceleniyor
GÜNDEM
S-400'ler için Ayaş da inceleniyor
Komando pençesi

Komando pençesi

TSK, Irak kuzeyinde PKK'ya yönelik dev bir operasyon başlattı.
Bağdat’ın haberi var

Bağdat’ın haberi var

Operasyon, Bağdat ve Erbil ile eşgüdüm içerisinde icra ediliyor.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

Kışladaki Sedat Peker görüntüsüne soruşturma.
CHP 'pençe'ye<br>sessiz kaldı

CHP 'pençe'ye
sessiz kaldı

​Son yılların en önemli askeri operasyonuyla ilgili tek kelime etmediler.
Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Bayramdan sonra ilçe mitingleri başlayacak.
Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.
MGK'nın <br>gündemi S-400

MGK'nın
gündemi S-400

Yarınki toplantıda kritik konular ele alınacak.

Cehenneme kadar yolunuz var

Cehenneme kadar yolunuz var

Abbas'tan Bahreyn'deki ihanet çalıştayına tepki.

Hafter'e silah <br>İsrail'den gidiyor

Hafter'e silah
İsrail'den gidiyor

İsrail silahlarını BAE'nin uçakları taşıyor.

Köşk'te kritik toplantı

Köşk'te kritik toplantı

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.
Topbaş'ı ziyaret etti

Topbaş'ı ziyaret etti

Yıldırım: Devralacağımız bayrağı yukarılara çıkararak taşıyacağız.
Pedofili<br>kitabına gözaltı

Pedofili
kitabına gözaltı

Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına gözaltı.
YSK çelişkisi bitmiyor

YSK çelişkisi bitmiyor

​CHP'nin adayı, kendini yalanlamaya devam ediyor.
Ziyaret ettiği<br>esnafla tartıştı

Ziyaret ettiği
esnafla tartıştı

CHP adayının gergin hali ve çalışana karşı tutumu tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.