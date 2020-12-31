MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 2020 değerlendirmesi ve yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı tweetler ile geride bıraktığımız 2020 yılını değerlendirdi. Yeni yıl için de bir tebrik mesajı paylaşan Bahçeli, şu açıklamaları yaptı.

''2020 yılının muhasebesi elbette kapsamlı yapılacaktır. Bugünün tarihi yazıldığında 2020’nin ağırlığı, acılığı ve insanlık mizanına yaptığı menfi baskısı tüm çarpıcılığıyla gözler önüne serilecektir. Geride kalan 365 günlük sürede neredeyse yaşanmadık bir şey de kalmamıştır.

KITALARI SARAN SALGIN

Kıtaları saran, coğrafyaları kuşatan, ülkeleri çembere alan, insan ve toplum sağlığını üst düzeyde tehdit eden bir virüs 2020’ye damga vurmuştur. İnsanlık büyük bir salgınla savaşa tutuşmuştur. Vuhan’da ortaya çıkan KOVİD-19, kademe kademe dünya geneline yayılmıştır. 2020 yılında insanlık vahim bir hastalığa yakalanmış, doğal afetler, terör saldırıları, ekonomik yıkımlar, sosyal huzursuzluklar, asimetrik mücadeleler, ticaret anlaşmazlıkları, bölgesel çatışmalar, küresel siyasi cepheleşmeler neredeyse yılın tamamına hâkimiyet kurmuştur. Bu yıl içinde huzur, refah ve istikrar mumla aranmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen 2020’de Türkiye istikrarla temellendirdiği diriliş ve yükseliş ruhunu muhafaza etmiş, mesela KOVİD-19 hastalığına karşı hayranlık uyandıran bir mücadeleyle direniş göstermiştir.

REKLAM

insanı merkezine alan medeniyet ölçülerimiz sosyal devlet anlayışının ilkeleriyle yekvücut olurken, devlet-millet dayanışması zirve düzeyde tecelli etmiş, salgının toplumsal ve ekonomik tahribatları en aza çekilmiştir. Dürüst insanlar bu gerçeği teyit ve itiraf edecektir.

GÜNDEM Bahçeli de aşı yaptırma kararı aldı: İlk aşı yaptıracaklar arasında

ACINACAK HALDELER

Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir. Bunlar acınacak haldedir. Milletimizde kuşku ve tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ahlak ve vicdan krizidir

AİHM'NİN DEMİRTAŞ KARARI

Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020’de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir. Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020’nin karanlığında sonuç alamayanların, 2021’in umut ve huzur ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz

CHP'NİN BAŞÖRTÜ AÇIKLAMASINI DA UNUTMADI

Tahammülsüz, saygısız ve despot bir siyaset kulvarından sivrilip ön plana çıkanların milli ve manevi değerlerimizle kavgaya tutuşmaları ülkemize çok şey kaybettirmiştir. Nitekim başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar yeniden sahnededir. Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir.

OYNAT 01:56 CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'ŞEHİTLERİMİZE HAKARETTİR'

Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur. Ayrıca PKK ağzıyla konuşup siyasete kayyum atanmasını eleştiren zavallıların mesaj verdikleri merkezler, denetimine girdikleri melanet çevreler terörizmin ve Türk düşmanlığının ana kaynağıdır. Bölücü terör örgütünün amigoluğuna heveslenenlerin deva iddiası boşuna bir emektir. Kayyum ülkesi olmaktan şikayet etmek, şehitlerimize, milletimize, güvenlik ve beka haysiyetimize düpedüz hakarettir. Bu hakaret işbirlikçi sahiplerine aynen dönmüş, milletimiz sinsi siyaset faillerini isabetle tespit etmiştir. Devayım diyenler, sadece cefadır, sefalettir.



AYLİN SÖZER İÇİN TAZİYE

REKLAM

Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe’de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer kardeşimiz, milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın.

GÜNDEM Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde korkunç detaylar: Kanlı eldiven, kargaburun pense, uyuşturucu...

YENİ YIL TEBRİĞİ

2021 yılını umutla karşılıyoruz. Heyecanla kucaklıyoruz. Tıpkı Karabağ zaferi gibi, yeni yılın nice güzelliklerle, nice başarılarla, nice reformlarla, huzur, sağlık, esenlik ve selamet içinde geçmesini niyaz ediyorum. Aziz vatandaşlarımın, büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin yeni yılını hürmet ve muhabbetle kutluyor, Rabbim’den hayırlı bir seneyi nasip etmesini diliyorum.''