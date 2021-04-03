Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeliden Alparslan Türkeşi anma mesajı İnanmış bir dava adamı
POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alparslan Türkeş'i anma mesajı: İnanmış bir dava adamı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in 24'üncü vefat yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı. Bahçeli paylaşımında, "Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Bahçeliden Alparslan Türkeşi anma mesajı: İnanmış bir dava adamı
Alparslan Türkeş(solda) ile Devlet Bahçeli(sağda)

Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebediyete irtihalinin 24. yılında hürmet ve rahmetle andıklarını belirtti.

"İnanmış bir dava adamı"

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkeş'e manevi görevlerini Anıtmezar'da gerçekleştirememenin hüznünü yaşadıklarını vurgulayan Bahçeli şunları kaydetti:

"Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır. Fırtınalı yıllarda, çetin yollarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı dönemlerde ülkesine ve ilkelerine cesaretle sahip çıkmış, duruşunu ve fikri tutarlılığını hiç bozmamıştır. Dünyadaki bütün atılımlar, yüreği milleti için yanıp tutuşan, cefa çeken ve inançlarını samimiyetle savunan, yüksek iradeye ve sarsılmaz azme sahip seçkin insanların liderliği altında başlamış ve başarılmıştır. Büyük davaların çoğu, öncelikle, bu seçkin insanların omuzlarında taşınmış ve ancak onların heyecanıyla yoğrulduktan sonra tarihe ve insanlığa bir istikamet çizebilmiştir."

"Varlığı ile mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştır"

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu açıdan bakıldığında, Türklük ülküsü ile Türk milliyetçiliği davasının günümüze kadar uzanan şerefli geçmişindeki en önemli şahsiyetlerinden birisi de hiç kuşkusuz merhum Türkeş Bey'dir. Türk milliyetçiliğinin çile ve mücadeleyle geçen tarihinin çok önemli bir bölümüne yakından şahit olmuş, bu sürecin yaklaşık son elli yılına bizzat müdahil olarak, varlığı ile bu mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştır. Bu itibarla seksen yıllık hayatının bütün yönleriyle tanınmasının, bugün onun hatıra ve emanetleriyle yürüttüğümüz siyasal mücadelemize, hatta Türk siyasetinin mana ve muhtevasına ayrı bir güç, özel bir anlam katacağı kanaatindeyim."

"Türkeş'in emanetleri emin ellerde"

Merhum Türkeş'in iki büyük eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları'nın emin ellerde ve ehil yüreklere teslim olduğuna işaret eden Bahçeli, "Hiçbir fitne/fesat eğilimin tarihi duruşumuza ve ülkülerimizin onuruna zarar vermesine fırsat verilmemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi bugün milletimizin gönlünde taht kurmuş, zaman içinde gücüne güç katmış, Türkiye karşıtlarının haricinde, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, MHP'nin istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak iradesiyle millete hizmet yolundan asla sapmayacağının altını çizerek, "Her zaman olduğu gibi Türk-İslam ülküsü, güvence olmayı sürdürecektir. Milliyetçiler, ülke sorunlarını aşmanın yolunun, ayrılıkları derinleştirmek, kavgaları kızıştırmak, insanlarımızı birbirine düşürmek gibi sakıncalı yöntemlerle bulunamayacağını bilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir Türkiye'nin kapısı ardına kadar aralanacak"

Birlik, uzlaşma, hoşgörü, dayanışma ve yardımlaşma ile huzur, refah, istikrar ve güçlü bir Türkiye'nin kapısının ardına kadar aralanacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bize düşen görev, binbir emekle elde ettiğimiz siyasal kazanımlarımızı geriye döndürecek ve fikri mücadelemizin hızını yavaşlatacak tuzaklara dikkat etmek olmalıdır. Vefatının 24. yıldönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e, ayrıca dava şehitlerimize, fani hayattan göç etmiş değerli Ülküdaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."

MHP’nin 5 stratejik hedefi: Geniş katılımlı anayasa da var
GÜNDEM
MHP’nin 5 stratejik hedefi: Geniş katılımlı anayasa da var

MHP'nin Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
GÜNDEM
MHP'nin Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na salvo: Türkiye düşmanları ile iş birliği yapıyor
GÜNDEM
MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na salvo: Türkiye düşmanları ile iş birliği yapıyor
Abone Ol Google News
Cimbom ağır yaralı

Cimbom ağır yaralı

​Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a farklı kaybetti.
Kanal trafiği normale döndü

Kanal trafiği normale döndü

​Tüm gemilerin geçişi tamamlandı.
Yeni harita paylaşıldı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını açıkladı.

​Türkiye'nin 3 Nisan koronavirüs verileri açıklandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

​Türkiye'nin ilk yüzer LNG gemisi bu ay Türkiye'de olacak.

Endişelendiren görüntü için uzmanlardan açıklama.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'a ders niteliğinde cevap: Kıbrıs’ı kan gölüne çevirdiğini unutmuş
Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'a ders niteliğinde cevap: Kıbrıs’ı kan gölüne çevirdiğini unutmuş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü EOKA’yı övmüş, "EOKA savaşçılarına hayranlık ve saygı duyarak, vatanımızın Avrupa ailesinde yeniden birleşeceği güne kadar çalışacağımızın sözünü veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Skandal açıklamalara

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sert tepki geldi. Anastasiadis'in terör örgütü mensuplarına hayranlık ve saygı duyduğunu açıklamasının oldukça dikkat çekici ve ürpertici olduğunu belirten Tatar, "Anastasiadis, 1 Nisan 1955 tarihinde EOKA’nın bombalar ve silahlarla terör eylemlerine başlamış olduğunu ve Kıbrıs’ı kan gölüne çevirdiğini unutmuşa benziyor. 1955- 1958 döneminde köylerimizi yakıp kavuran, yüzlerce savunmasız insanımızı katleden EOKA bir terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Diagne'nin takımı Chelsea'yi dağıttı
Spor

Diagne'nin takımı Chelsea'yi dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında West Bromwich Albion, Chelsea'yi 5-2 mağlup etti. West Bromwich'in karşılaşmadaki dördüncü golünü Mbaye Diagne kaydetti.
Süveyş Kanalı'nda bekleyen tüm gemilerin geçişi tamamlandı
Dünya

Süveyş Kanalı'nda bekleyen tüm gemilerin geçişi tamamlandı

Mısır, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin açılmasının ardından kanalın iki yakasında bekleyen tüm gemilerin geçişinin tamamlandığını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.