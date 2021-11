MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Hesaplaşmadan helalleşme olmayacak

MHP lideri Bahçeli'den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşmasında EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili konuştu. Bahçeli, 'Hiçbir vatandaşımızın hayalleriyle oynamayı aklımızdan geçirmedik. 24 Haziran seçimlerinden önce hazırladığımız beyannamemizde neyi vaadetmişsek arkasındayız. Mesela emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır.



Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergesinin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz her çalışmanın içinde olacağız. Biz emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız' diye konuştu.