MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Hesaplaşmadan helalleşme olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grubunda konuştu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi, grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/HSeynhQROF — Yeni Şafak (@yenisafak) November 16, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. İl il Anadolu'yu geziyoruz, adım adım 2023'e yürüyoruz. Biz yürüyünce korkaklar sinecektir, zalimler kaçışacaktır, fitne barikatları yıkılacaktır. Vatanımızı karış karış dolaşıyoruz, gönüllere misafir oluyoruz. Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz. Mücadelemizi samimiyetle yoğunlaştırıyoruz. Başlattığımız siyasi çalışmalarımızı bir sevda kervanı halinde yurdumuzun her köşesine yaygınlaştırıyoruz. Bugüne kadar 40 ilimize giderek vatandaşlarımızla kucaklaştık. Hamd olsun teşkilatlarımız disiplinli, düzeyli olmakla birlikte dikkatlidir, meselelerin takipçisidir.

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ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ

Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin anketleri neyi söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz girdiğimiz gönüllerdir, konvoylarımızı selamlayan yüreklerdir, yapılan köprülerdir, açılan yollardır, büyüyen Türkiye'dir. Bizim anketimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıdır. Bizim anketimiz kahramanca ve dik duruşla mücadele eden, sessiz çığlık aziz millet evlatlarıdır. Yok MHP'nin oyu buymuş yok AK Parti'nin oy oranı buymuş diyen kurşun askerler sözüm sizedir; Türkiye'nin bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını eninde sonuna göreceksiniz. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önde olacağız, asla oyalanmayacağız. MHP kulislerin partisi değildir, çıkar gruplarının partisi değildir. Bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

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OYNAT 02:30 Devlet Bahçeli: PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. CHP'nin HDP'nin taşeronu haline geldiğini belirten Bahçeli, 'Terör örgütü elebaşlarını şımartan pervasızlaştıran CHP ve zilletin diğer ortaklardır. Türkiye'de hainin hukuku değil, milletin hukuku geçerlidir. Şerefsizin hukuku değil şeref ve namus güvencesi Türk hukuku egemendir.



Helalleşme peşinde koşan Kılıçdaroğlu PKK'lı hainlere bir şey söyle de görelim. 'Ne sokağı, kimi indiriyorsunuz? Dış destek nedir?' diyerek höykür de durduğun yeri öğrenelim.



CHP'nin kumanda odası ele geçirilmiş, yönetimi işgal edilmiştir. Buradan bakınca PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir. Terörist Duran Kalkan'ın CHP'ye nüfuz etmesi, bu partinin Kandil'den yönetilmeye başlanması önce CHP'ye oy verenlere hakaret, devamında vatana ve millete karşı da affı imkansız bir suçtur.



Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından, Türkiye düşmanlarının çekim alanından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun. HDP, PKK'nın bir yüzüyse, CHP de artık diğer yüzüdür.

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"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK PATLAK OLMAZ"

Sefer bizden zafer Allah'tandır dedik. Milletimize, ülkemize karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle duruşumuzu güçlendirdik. Daha adil, daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanıştır. Bilhassa söylemek isterim ki Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmişle gelecek arasındaki köprüdür. Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle tescillenmiş bir ittifak olmayıp, iç ve dış yıkım cephesine karşı direniştir.

MHP ittifak ortağı olsa da sorumluluğu muhalefettir. Bunun neresi yanlış? Hükümet bellidir, çok şükür görevinin başındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tedavüle gireli yaklaşık 3 buçuk yılı bulmuştur. MHP minderden kaçmaz, biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız. Şunu herkes bilmelidir ki; hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.

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SİYASETTE YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI

Fala bakacaklarına, onu bunu bırakıp faziletli olmayı tercih etmelidirler. Hele bir köşe yazarının 'Erdoğan ile Bahçeli arasında sistem gerilimi var' başlıklı yazısı A'dan Z'ye yalandır. Bu şahıs canı öyle istediği için kalemini de zillet mürekkebine batırmıştır. Bir yalan bin yalanın kuluçkasıdır. Gerçek tıpkı güneş gibidir, Cumhur İttifakı, Türkiye'nin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanı'yla aramızda gerginlik değil, güven vardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın sırrıdır. Bu sistemin meşruiyet sistemi yüzde 50+1'dir. Bu itibarla yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya model olacak bir şeklidir.

Cemil Çiçek'in sözlerinin tahrip gücü yüksektir. Sayın Cemil Çiçek sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Buradan nereye ulaşmaya, kimlere şirin gözükmeye çalışıyorsunuz? FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor. 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları için toplantılar düzenlediği dönemde Sayın Çiçek'in beyanatı bize göre kuşku vericidir. Cumhurbaşkanı'nın yüzde 50+1 oyla seçilmesi demokrasi güvenliğini temin ve teyit edecektir. Bize göre bu tartışma gereksizdir.

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GÜNDEM Samuray kılıcıyla öldürüldü: Ataşehir'de lüks rezidansta kadın cinayeti

SAMURAY KILIÇLI CİNAYET

10 Kasım sabahı Senem Kafalı kardeşimiz, 11 Kasım sabahı Hanife Demirci kardeşimiz, 11 Kasım akşamı Selime Pişkin kardeşimiz, 12 Kasım'da da Gülsüm Yarış kardeşimiz şiddet kurbanı olmuştur. Başak Cengiz kızımız sokakta yürürken hiç tanımadığı bir manyak, bir sadist, bir canavar tarafından maalesef hayattan koparılmıştır. Bu cani hedef olarak seçtiği Başak kızımızın hiç acımadan kanını dökmüştür. Artık zaman konuşma zamanı değil, tedbirleri sırasıyla alma zamanıdır. Biz geciktikçe bir yerlerde kadınlarımıza saldırı yapılmaktadır. İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan hiçbir caniye tahammül edemeyiz, sabır gösteremeyiz. Kadın cinayetleri iç barış ve huzur ortamımızı tahrip edecek boyuttadır. Artık klişe sözler geçersizdir, vakit şiddetin kökünü kurtarma vaktidir.

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"GEREKİRSE İDAM CEZASI TARTIŞMAYA AÇILMALIDIR"

MHP'nin kadınlara reva görülen şiddetin engellenmesi hususunda görüş ve önerileri şunlardır. Ailenin korunması konusunda kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç vardır. Parti olarak 26. dönemde TBMM'ye sunmuş olduğumuz ve uzun bir hazırlığın mahsulü olan ruh sağlığı yasa teklifinin bir an evvel yasalaşması istediğimizdir. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. İyi hal indirimi, akli denge sorunu veya bir başka sebeple canilerin ceza indirimlerine imkan tanınmamalıdır.

Caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır. Medyada kadınlara yönelik cinayetlerin tekrar tekrar gösterilmesine izin verilmemelidir. Ülkemizin şiddet haritası çıkarılmalıdır.

Bu konuda asla tavizimiz olmayacaktır. Kesinlikle üstesinden gelinmelidir. Kadın onuru, insan onurudur. Başak Cengiz kızımızın muhterem babasına söz verdim. Katilin hak ettiği cezayı alması için avukatlarımızın girişimiyle masumiyetin yanında duracağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Acı bizim acımızdır, hepimizin başı sağ olsun diyorum.

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"CHP'NİN SON 50 YILLIK TARİHİ HUZURSUZLUĞUN TARİHİDİR"

CHP ile yüzleşmek demek Türkiye'nin huzursuzluk devirlerine ayna tutmak demektir. Darbe dönemlerinden tutun da anarşi dayatmalarına kadar CHP'nin bulunmadığı yıl neredeyse yoktur. CHP'nin son 50 yıllık tarihi huzursuzluğun tarihidir. Bizim CHP'ye oy veren kardeşlerimizle bir sorunumuz yoktur ve olmayacaktır ancak bizim Kılıçdaroğlu ve şaşkın yönetimiyle sorunumuz vardır. Kılıçdaroğlu geçen haftaki konuşmamdan sanıyorum etkilenmiş, geçmişiyle yüzleşmek için devreye girmiş.

GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğuna çıkıyor

KILIÇDAROĞLU'NUN 'HELALLEŞME' MESAJINA TEPKİ

Kılıçdaroğlu günah çıkartmak, geçmişiyle yüzleşmek için harekete geçmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle uğurlar olsun. Madem bir yolculuğa çıkıyorsun, biletini tek yönlü alman temennimdir. Türkiye'de iktidar değişmiyor, korkunç bir enkaz da görünmüyor. Gerçekten de CHP yaradır, yıkımdır, Türkiye düşmanlarının taşeronudur.

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Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak. CHP yönetimi terörist Demirtaş'la helalleşmiş cezaevinden çıkmasını istemiştir. Kılıçdaroğlu helal ile haram arasındaki ince çizgiyi silip atmıştır.

Helalleşme peşinde koşan Sayın Kılıçdaroğlu haydi PKK'lı teröristlere de bir şey söyle de görelim. CHP'nin yönetimi işgal edilmiştir. Buradan bakınca PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız hale gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeye geçmeden evvel terör yaptırımlarından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun. HDP, PKK'nın bir yüzüyse CHP de artık diğer yüzüdür.

CHP dipsiz bir çukurdur ve bunların hakkından Türk milleti gelecektir. Kaçsınlar kaçabildikleri yere kadar ancak yakalandıkları yerde inşallah hesap vereceklerdir.

Biz onlarca yıldır Turan ülkümüzü seslendirdik, bunun bir hayal olmadığını ısrarla gündeme taşıdık. Turan, Türklük, kan ve ırk meselesi değil bir duruş mevzudur. Türk dedik ırkçısın dediler, Türk dedik faşist çamuruyla yanıt verdiler. Batı asırlar boyunca çelişkiler içinde bocalamıştı. Bugün Türk coğrafyası uyanmaktadır. 12 Kasım zirvesine katılan bütün Cumhurbaşkanlarımıza müteşekkir olduğumuzu söylemek istiyorum. İstanbul Zirvesi bu kapsamda bir milat olmuştur. 15 Kasım 2021'de kuruluşunun 38. yıldönümünü kutladığımız KKTC'nin önümüzdeki yıl yapılacak zirveye davet edilmesi tam isabet olmuştur.

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OYNAT 00:56 Bahçeli 'gerginlik' iddialarına yanıt verdi: Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil muhabbet vardır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında gerginlik olduğuna dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Bahçeli: 'Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil muhabbet vardır. Hürmet, anlayış, güven vardır. Gerisi lafı güzaftır.' dedi.

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OYNAT 01:14 MHP lideri Bahçeli'den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşmasında EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili konuştu. Bahçeli, 'Hiçbir vatandaşımızın hayalleriyle oynamayı aklımızdan geçirmedik. 24 Haziran seçimlerinden önce hazırladığımız beyannamemizde neyi vaadetmişsek arkasındayız. Mesela emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır.



Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergesinin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz her çalışmanın içinde olacağız. Biz emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız' diye konuştu.

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