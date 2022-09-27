Gündem MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
POLİTİKA

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Sancaktepe’de, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hançer tedavi altına alındı. Hastane önüne tedbir amaçlı çevik kuvvete sevk edildi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
İstanbul

Sancaktepe’de, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hançer tedavi altına alındı. Hastane önüne tedbir amaçlı çevik kuvvete sevk edildi.


Olay, saat 09.00 sıralarında Sancaktepe’de meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Hançer’i Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Çevik kuvvet hastaneye sevk edildi

Erkan Hançer’in yakınları ve parti üyeleri hastaneye gelirken güvenlik amaçlı hastane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun?
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun?

MHP Milletvekili Arzu Erdem'den HDP ve CHP'ye sert sözler: Malatyalı terörist leşi kaldıranlarla bir olmayacak
GÜNDEM
MHP Milletvekili Arzu Erdem'den HDP ve CHP'ye sert sözler: Malatyalı terörist leşi kaldıranlarla bir olmayacak
Ardahanda deprem

Ardahan'da deprem

​Çevre illerde de hissedildi.
Gurur ve hüzün bir arada

Gurur ve hüzün bir arada

Komandolar Suriye'ye uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDden gelen destekler sizi kurtarmaz dedi: Yunan basını son dakika geçti

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı.

Bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti.

​TFF'nin sezon başında aldığı karar derbi öncesinde değişti.

​'Türkiye sadece bizi karşısına almadı'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.