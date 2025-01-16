MHP Kılıçdaroğlu ilgili şikayetten vazgeçti

Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'ndaki suç tanımına bire bir uyan, suçun maddi ve manevi unsurunu taşıyan, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, suçu ve suçluyu övmek, kamu görevlisinin suçu bildirmeme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.