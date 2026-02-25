MHP lideri Bahçeli'den şehit pilot için taziye mesajı

Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için taziye mesajı yayımladı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milli Savunma Bakanlığı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştur. Şehit pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
