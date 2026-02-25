Yüreğimiz yandı: Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için Kabine üyelerinden peş peşe mesajlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

, mesajında "Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.