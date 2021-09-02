MHP'den CHP'ye seçim barajı cevabı: Düşürülmesi için teklif veren sizsiniz

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, yaptığı konuşmada seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesine ilişkin "MHP'nin Meclis'e girebilmesi için yapılıyor' dedi.

Bu sözlere, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sert tepki gösterdi. Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Yalçın, şunları söyledi:

CHP YALANDAN BESLENİYOR

CHP’li Engin Özkoç, seçim barajının Cumhur İttifakı tarafından yüzde 7’ye indirilmesi kararı üzerine müthiş (!) tefsiri şeriflerde bulunmuş. Neymiş efendim, Baraj, yüzde 7’yi aşamayacağı anlaşılan MHP’nin Meclise girebilmesi için indirilmiş. Yalandan kim ölmüş! Bu CHP, gerçekten yalandan besleniyor.

BARAJIN DÜŞMESİNİ İSTEYEN CHP

Siz değil miydiniz “temsilde adaleti temin için” seçim barajının düşürülmesini isteyen? M. A. Hamzaçebi’nin, 2015 Seçimlerinden sonra Temmuz ayında TBMM’ye "Seçim Barajının Düşürülmesi Hakkında Kanun Teklifi verdiğini ne çabuk unuttunuz?

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GÜNDEM Seçim barajı yüzde 7'ye çekilirse kaç oy almak gerecek?

DERDİNİZ TEMSİLDE ADALET DEĞİL

O zaman CHP’nin derdi temsilde adalet değildi, bugün de MHP’nin alacağı oylar değil… 2015 Seçimlerinde CHP tabanının önemli bir kısmı HDP’yi Meclise sokabilmek için oylarını bu partiye vermiş, bu durum CHP’de endişeye yol açmıştı.

KORKULARI İTTİFAKLARININ DAĞILMASI

Şimdi de yüzde 7’lik oran yasalaştığında zilletin ayrışacağı ihtimali korkutuyor gözlerini… CHP Sözcüsü mavracı Özkoç’a bakmayın siz… Algı çalışması yapan kamuoyu araştırma şirketlerinin MHP oylarını düşük gösterdiğini ama her defasında da çuvalladığını cümle âlem biliyor.

CHP'Yİ 2023'TE HÜSRAN BEKLİYOR

MHP’nin asla baraj derdi olmaz. Aksi, MHP tabanını küçümsemektir. Partimizin oyu düşmeyecek, bilakis artacaktır. Bunu son 15 yıldır her seçimde ispatladık, yine ispatlarız. 2023’te kamuoyu MHP’nin oylarını arttırdığını görecek. CHP’yi ve yancılarını 2023’te hüsran bekliyor.

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