Gündem MHPden CHPye seçim barajı cevabı Düşürülmesi için teklif veren sizsiniz
POLİTİKA

MHP'den CHP'ye seçim barajı cevabı: Düşürülmesi için teklif veren sizsiniz

CHP’li Engin Özkoç'un "Seçim barajı MHP Meclis'e girebilsin diye yüzde 7'ye çekiliyor" sözlerine MHP'den cevap geldi. CHP'nin barajın düşürülmesi için kanun teklifi verdiğini ve HDP'nin Meclis'e sokulabilmesi için CHP'den verilen oyları hatırlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İttifaklarının ayrışacağı ihtimali gözlerini kokutuyor. Siz değil miydiniz 'temsilde adaleti temin için' seçim barajının düşürülmesini isteyen?" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHPden CHPye seçim barajı cevabı: Düşürülmesi için teklif veren sizsiniz
Semih Yalçın

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, yaptığı konuşmada seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesine ilişkin "MHP'nin Meclis'e girebilmesi için yapılıyor' dedi.

Bu sözlere, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sert tepki gösterdi. Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Yalçın, şunları söyledi:

CHP YALANDAN BESLENİYOR

CHP’li Engin Özkoç, seçim barajının Cumhur İttifakı tarafından yüzde 7’ye indirilmesi kararı üzerine müthiş (!) tefsiri şeriflerde bulunmuş. Neymiş efendim, Baraj, yüzde 7’yi aşamayacağı anlaşılan MHP’nin Meclise girebilmesi için indirilmiş. Yalandan kim ölmüş! Bu CHP, gerçekten yalandan besleniyor.

BARAJIN DÜŞMESİNİ İSTEYEN CHP

Siz değil miydiniz “temsilde adaleti temin için” seçim barajının düşürülmesini isteyen? M. A. Hamzaçebi’nin, 2015 Seçimlerinden sonra Temmuz ayında TBMM’ye "Seçim Barajının Düşürülmesi Hakkında Kanun Teklifi verdiğini ne çabuk unuttunuz?

Seçim barajı yüzde 7'ye çekilirse kaç oy almak gerecek?
GÜNDEM
Seçim barajı yüzde 7'ye çekilirse kaç oy almak gerecek?

DERDİNİZ TEMSİLDE ADALET DEĞİL

O zaman CHP’nin derdi temsilde adalet değildi, bugün de MHP’nin alacağı oylar değil… 2015 Seçimlerinde CHP tabanının önemli bir kısmı HDP’yi Meclise sokabilmek için oylarını bu partiye vermiş, bu durum CHP’de endişeye yol açmıştı.

KORKULARI İTTİFAKLARININ DAĞILMASI

Şimdi de yüzde 7’lik oran yasalaştığında zilletin ayrışacağı ihtimali korkutuyor gözlerini… CHP Sözcüsü mavracı Özkoç’a bakmayın siz… Algı çalışması yapan kamuoyu araştırma şirketlerinin MHP oylarını düşük gösterdiğini ama her defasında da çuvalladığını cümle âlem biliyor.

CHP'Yİ 2023'TE HÜSRAN BEKLİYOR

MHP’nin asla baraj derdi olmaz. Aksi, MHP tabanını küçümsemektir. Partimizin oyu düşmeyecek, bilakis artacaktır. Bunu son 15 yıldır her seçimde ispatladık, yine ispatlarız. 2023’te kamuoyu MHP’nin oylarını arttırdığını görecek. CHP’yi ve yancılarını 2023’te hüsran bekliyor.

Cumhur’un baraj kararı yüzde yedi
GÜNDEM
Cumhur’un baraj kararı yüzde yedi
Abone Ol Google News
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.
Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı

"Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı"

​Bu yazıyı dükkanına astıktan sonra ticari hayatı değişti...
Cihat Tamerdan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ile ilgili açıklama

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı.

​Barış Pınarı bölgesinde en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.