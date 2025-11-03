MHP'den kadınlara ve çocuklara karşı işlenen ağır suçlara ilişkin kanun teklifi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kadınlara ve çocuklara yönelik ağır suçlarda cezaların artırılmasına ve indirimlerin kaldırılmasına yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduklarını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erciyes Üniversitesi kampüsünde yaşanan kadın cinayetinin ardından bu konuda yasal düzenleme için harekete geçtiklerini belirtti.

Mağdurun değil suçlunun davranışları esas alınacak

“Geçtiğimiz günlerde yaşanan elim kadın cinayeti hepimizin yüreğinde derin bir yara açtı. Bu menfur olayın hemen ardından bir çalışma başlatacağımı kamuoyuyla paylaşmıştım. Gerekli hazırlıkları yaparak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de takdirleriyle kanun teklifimizi hazırlamış bulunmaktayız.” diyen Ersoy, teklifin içeriğine ilişkin de bilgi verdi.

Hazırlanan teklifle; kadınlara ve çocuklara karşı işlenen en ağır suçlarda iyi hal, tahrik, pişmanlık gibi hiçbir indirimin uygulanmaması, bu suçların ceza üst sınırlarının artırılması ve yargılamalarda mağdurun değil suçlunun davranışlarının esas alınması hedefleniyor.

“Her aşamanın takipçisi olacağım”

“Hiçbir indirim, hiçbir mazeret bir kadının hayatını, bir çocuğun masumiyetini geri getiremez” ifadelerini kullanan Ersoy, “Toplum artık hafifletici nedenleri değil, adaletin en ağır şekilde tecellisini talep etmektedir. Bu teklifin yasalaşması için sürecin her aşamasının takipçisi olacağım.” dedi.

Ersoy, kadınların ve çocukların korunmasının “siyasi değil, vicdani ve insani bir borç” olduğunu vurguladı.







