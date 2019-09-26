MHP’den pakete destek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yargı paketine destek verdi. Yıldız, KHK ile kamu görevinden çıkarılarak haklarında dava açılmayan, takipsizlik ve beraat kararı olan kişilerin yeniden pasaport alabileceğine dikkat çekerek, “Yurt dışında bunun takibinin zorluğu ortadadır. Bu denetimi zayıflatıyor” dedi. Yıldız, Terörle Mücadele Kanunu’nun yedinci maddesinde yapılan değişiklikle ‘haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak’ maddesinin çerçevesinin ise iyi çizilmesi gerektiğine dikkat çekti.

EŞİTSİZLİK KALKACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, özetle şunları söyledi: “Öncelikle 15 yıl kıdemli avukatlara ailesiyle birlikte yeşil pasaport verilmesi önemli bir avantaj. Serbest avukatlık yapanlar alamıyordu, ancak kamuda çalışanlar alıyordu. Bu da ciddi bir eşitsizlik oluşturuyordu. Düzenlemeyle eşitsizlik ortadan kalktı. Yargı paketiyle, KHK ile kamu görevinden çıkarılarak haklarında dava açılmayan, takipsizlik ve beraat kararı olan kişiler yapılacak denetimle yeniden pasaport alabilecek. Hakkında pasaport yasağı bulunan yaklaşık 500 bin kişi var. Eğer bir ceza almışsa, cezası infaz edilenler ya da ertelenenler de bu haktan yararlanabilecek. Burada bence en önemli düzenleme budur. Cezası ertelenenler meselesinin üstünde çok iyi düşünülmesi gerekiyor.”