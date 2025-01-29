MHP'den yangına müdahaleyi 10 dakikaya indirecek yeni kanun teklifi
22:5329/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
DHA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, toplu faaliyet alanlarına en çok 10 dakikalık mesafelerde sabit ya da seyyar itfaiye istasyonları kurulması gerektiğini belirtti.
Türkiye, Bolu'da 21 Ocak'ta yaşanan otel yangını faciasının acısını hala yaşarken MHP'den dikkat çeken bir kanun teklifi yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakika içerisinde müdahale edilmesini zorunlu kılan düzenlemeyi içeren kanun teklifini sundu. Özdemir, teklifin gerekçesinde Kartalkaya'daki faciada itfaiyenin bir saati aşan müdahalesini işaret ederek, "Şayet böylesine bir turizm merkezine daha yakın ya da turizm merkezlerinin olduğu bölgede itfaiye teşkilatı bulunmuş ola idi can kaybının daha düşük ya da hiç yaşanmayacağı malumdur." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir
, her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakika içerisinde müdahale edilmesini zorunlu kılan düzenlemeyi içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.
"Müdahalenin gecikmesi can kaybı sayısını artırdı"
Özdemir, TBMM Başkanlığını sunduğu kanun teklifiyle, yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakika içerisinde müdahale edilmesini zorunlu kılan düzenlemeyi içeren kanun teklifini sundu. Özdemir, teklifin gerekçesinde; "
21 Ocak 2025 tarihinde sabaha karşı
Bolu Kartalkaya
'da yaşanan yangın felaketinde ne yazık ki itfaiyenin müdahalesi öngörülen sürenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yangının yaşandığı otelin konumu ve merkeze olan mesafesi göz önüne alındığında normal şartlar altında en çok 30 ila 45 dakika arasında itfaiyenin bölgede olması gerekirken iddialara göre 1 saati geçen bir süre içerisinde olay yerine varabilmiştir. Müdahalelerin gecikmesi sebebiyle maalesef can kaybı sayısı da artmıştır. Şayet böylesine bir turizm merkezine daha yakın ya da turizm merkezlerinin olduğu bölgede itfaiye teşkilatı bulunmuş ola idi can kaybının daha düşük ya da hiç yaşanmayacağı malumdur
" ifadelerine yer verdi.
Müdahale süresini 10 dakikanın altında tutan kanun teklifi
Özdemir, sunduğu kanun teklifinde Avrupa, ABD ve Japonya'daki örneklere bakıldığında; itfaiye ekiplerinin yangına müdahale süresinin 10 dakikanın üzerine çıkmayacak şekilde konumlandırıldığını kaydederek, şöyle devam etti:
"Bu şartlar altında ülkemizde de toplu faaliyet alanlarına en çok 10 dakikalık mesafelerde sabit ya da seyyar itfaiye istasyonları ile yangın ve diğer afetlerle mücadelede ihtiyaç duyulan itfaiye personeli, araç-gereç ve ekipmanın bulundurulması; her türlü koşul altında gerekli müdahalenin süresini kısaltarak olası can ve mal kaybını en az seviyelere indirecektir. Büyükşehir sınıfına giren illerde Büyükşehir Belediyelerinin, diğer illerde ise il belediyelerinin, okul, üniversite, cami ve diğer ibadethaneler, stadyum, hastane, konser ve konferans salonu, alışveriş merkezi, fuar alanı, semt, pazar, iş merkezi, lunapark, sanayi bölgeleri ile konaklamanın yer aldığı tüm turizm bölgelerinin bulunduğu yerlere en çok 10 dakikalık mesafede seyyar yahut sabit itfaiye istasyonu kurması, burada yangınlara ve diğer afetlere karşı müdahale için her türden araç, ekipman ve personel bulundurması zorunludur."
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