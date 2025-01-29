MHP'den yangına müdahaleyi 10 dakikaya indirecek yeni kanun teklifi

Özdemir, TBMM Başkanlığını sunduğu kanun teklifiyle, yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakika içerisinde müdahale edilmesini zorunlu kılan düzenlemeyi içeren kanun teklifini sundu. Özdemir, teklifin gerekçesinde; "

21 Ocak 2025 tarihinde sabaha karşı

Bolu Kartalkaya

'da yaşanan yangın felaketinde ne yazık ki itfaiyenin müdahalesi öngörülen sürenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yangının yaşandığı otelin konumu ve merkeze olan mesafesi göz önüne alındığında normal şartlar altında en çok 30 ila 45 dakika arasında itfaiyenin bölgede olması gerekirken iddialara göre 1 saati geçen bir süre içerisinde olay yerine varabilmiştir. Müdahalelerin gecikmesi sebebiyle maalesef can kaybı sayısı da artmıştır. Şayet böylesine bir turizm merkezine daha yakın ya da turizm merkezlerinin olduğu bölgede itfaiye teşkilatı bulunmuş ola idi can kaybının daha düşük ya da hiç yaşanmayacağı malumdur