MHP'li Yalçın'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Siyaset cücesi, hadsiz, sen kimsin, siyasi ederin nedir?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef almasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan sert cevap geldi.
'SİYASET CÜCESİ'
Yalçın, ''Siyaset cücesi Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki haklı değerlendirmelerini hazmedemeyerek MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye dil uzatmaya yeltenmiş, bununla da yetinmeyip gömlek biçmeye kalkmış. Hadi oradan hadsiz, sen kimsin, siyasi ederin nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dingo’nun ahırı değildir. Millî emanetin çarçur edileceği, milletin hak ve imkânlarının terör örgütlerine akıtılacağı yer hiç değildir!'' ifadelerini kullandı.
"VAH ZAVALLI ECZA BAĞIMLISI!"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;
''Siyasete intisap etmesine rağmen farmakolojik halüsinasyonların etkisinden bir türlü kurtulamayan CHP’li Özgür Özel, şimdi de kendini dev aynasında görmeye başlamış. Vah zavallı ecza bağımlısı!
Siyaset cücesi Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki haklı değerlendirmelerini hazmedemeyerek Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmiş. Bununla da yetinmemiş, gömlek biçmeye kalkışmış. Hadi oradan hadsiz, sen kimsin, siyasi ederin nedir?
Bir yandan HDP ile kol kola politika yaparken diğer yandan MHP’yi bölücübaşı Öcalan mektubu üzerinden suçlamaya kalkmak; pişkinlik ve utanmazlıktan da öte, edepsizliktir! CHP’lilerin temelsiz suçlamalarının, yavuz hırsızın ev sahibini bastırmaya çabalamasından farkı yoktur.
"İHANET LİBASININ HESABINI VERİN"
CHP sözcüleri, siyasette başkalarına gömlek biçeceklerine partilerinin giydiği ihanet libasının hesabını versin. CHP Genel Başkanı daha iki gün önce HDP eş genel başkanlarıyla bir araya gelerek PKK’nın siyasi kanadına açıkça destek vermedi mi?
CHP-HDP iş birliği konusunda ikinciler ise kendilerinden çok emin. Baksanıza Pervin Buldan, 2023 Seçimlerinde muhtemel bir zillet ittifakı başarısı vuku bulursa mutlaka iktidara ortak olacaklarını, CHP’nin ve öteki yancılarının başka seçeneği olmadığını açıkça ilan etti.
"DEVEKUŞUNUN GÖVDESİ ORTADA"
Politik aczini ve gizli gündemini açık etmemeye çalışırken CHP’nin sergilediği iftiracı, karalamacı ve inkârcı siyaset; ayıbını örtmeye yetmiyor. Devekuşunun başı toprağa girse de gövdesi ortada! İstanbul’un kapılarını HDP’nin oylarıyla açan “sahte İstanbul fatihi”ne gelince...
Onun, iş başına geçer geçmez ilk olarak PKK’nın siyasi acentesine diyet ödemenin derdine düştüğünü bilmeyen mi kaldı? İçişleri Bakanımızın açıklamalarından da anlaşılıyor ki bazı PKK ve öteki terör örgütü militanları İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınmış.
"İBB DİNGO'NUN AHIRI DEĞİLDİR"
Madem mukavva fatih İmamoğlu millete kurşun sıkan hainlere devlet kadrolarını peşkeş çekmiştir; bunun bedelini elbette ödemelidir, ödeyecektir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dingo’nun ahırı değildir. Millî emanetin çarçur edileceği, milletin hak ve imkânlarının terör örgütlerine akıtılacağı yer hiç değildir!"