Midesinden 1 kilo 116 gram uyuşturucu çıktı

Uşak’ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İran uyruklu A.S.Z. isimli şüphelinin midesinden yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan İran uyruklu A.S.Z., sağlık kontrolleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Gözaltına alınan A.S.Z. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.