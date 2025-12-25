Siirt'te akılalmaz yöntem: Hayvanların karnın boşluklarına uyuşturucu gizlediler! İki şüpheli yakalandı

Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarına 54,6 kilogram metamfetamin gizleyen 2 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu, Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesindeki bazı küçükbaş hayvanların karınlarında dikiş izleri tespit edilmesiyle yakalandı.
Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.