Midye en riskli yiyeceklerden biri

İstanbul’da midye, kumpir ve lokum tükettikten kısa süre sonra yaşamını yitiren ailenin ardından gıda güvenliğinin önemi bir kere daha gözler önüne serildi. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır, “Normalde güvenli olan besinler, saklama ve pişirme koşulları uygunsuzsa toksik hale gelebilir. Bu bozulmalar mikrobiyel kaynaklı olabilir, toksin üretimi gelişebilir veya kimyasal kalıntılardan kaynaklanabilir” dedi. Midyenin özellikle riskli bir besin olduğunu belirten Çakır, “Midye denizdeki bakterileri, toksinleri ve ağır metalleri süzebilir. Hijyen ve soğuk zincir sağlanmadığında bakterilerle kontamine olabilir. İlk belirtiler arasında ağızda karıncalanma, uyuşma ve mide bulantısı görülür. Kumpir ve lokumda ise mayonez, süt ve şarküteri ürünlerinin uzun süre açıkta beklemesi veya bozulması, toksik riskleri artırabiliyor" bilgisini verdi.