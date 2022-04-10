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Millet Kütüphanesi Malatya’ya yakışacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Millet Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Millet Kütüphanesi Malatya’ya yakışacak
Selahattin Gürkan kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Millet Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Millet Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Başkan Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Noğay, MESTON Genel Müdürü Fahri Ulubaba, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı. İnceleme gezisi sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, “Malatya’ya kazandıracağımız kütüphanenin inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Çocukların, gençlerin ve üniversitede doktora tezi hazırlayanlar için hazırlanan alanların olduğu geniş kapasiteli ve kafeteryalarıyla Malatya’ya yakışır bir kütüphane olacak” diye konuştu.

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