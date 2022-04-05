Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Ekmek fabrikası fırıncıya rakip değil

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayı nedeniyle MEGSAŞ Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

“Çıkan ekmeğin kalitesi, nitelik ve nicelik anlamında sayısını incelemek için tesisimizi gezdik. Taleplere cevap vermeyle ilgili sürekli bilgi akışı sağladıklarını belirten Başkan Gürkan, “Biz, Malatya’mızda faaliyet gösteren fırıncı kardeşlerimizin rakibi değiliz. Sadece piyasayı dengelemek, fakir, garip, gurebaya ücretsiz ekmek vermek için ekmek fabrikamız faaliyetini sürdürüyor. Ekmek fabrikamızın fırıncılarımıza rakip olarak algılanmaması lazım” dedi. MEGSAŞ’ın ürettiği ekmek sayısını mümkün olduğunca makul seviyede tuttuklarını ifade eden Başkan Gürkan, “Malatya’ya yetecek sayıda ücretsiz ekmek çıkartabiliriz ama çıkardığımız ekmeğin 15 bin adedini ücretsiz veriyoruz. Ekmeğimizin kalitesi çok iyi durumda. Bu anlamda MEGSAŞ tesislerimizde çalışan usta arkadaşlarımızı ve yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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