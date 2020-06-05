Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı

Hayat

10 lirayla başladı, devlet desteğiyle büyüdü, şimdi siparişlere yetişemiyor

Adana’da çok sevdiği ve yaparken mutlu olduğu 'sıkma' işine 10 lirayla başlayan Hürü Bayrak, işini büyütmek için KOSGEB’ten 90 bin lira kredi çekip lokanta açtı. Şimdi siparişlere yetişemediğini söyleyen Bayrak, "Bir kadın girişimci olarak, diğer kadınlara da cesaretli olmalarını tavsiye ediyorum. Yani başlamak yolun yarısıdır. Bir adım atsınlar o adım atıldıktan sonra gerisi geliyor" diye konuştu.