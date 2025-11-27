Yeni Şafak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantı tarihi belli oldu

09:4727/11/2025, Perşembe
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te toplanacak


3 kişilik heyetin 24 Kasım’da İmralı’da PKK elebaşı Öcalan’la görüşmesinin ardından komisyonun ilk toplantısını 4 Aralık’ta yapacağı öğrenildi.


MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU İMRALI YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZA İNFAZ KURUMU'NA GİTTİ


AK Partili Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Koçyiğit ve MHP’li Feti Yıldız’dan oluşan heyetin ziyaret programı MİT tarafından yürütüldü.. İmralı’dan dönen üç isim, İstanbul’da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek değerlendirme yaptı. Ardından görüşmeye ilişkin genel bilgilendirme Meclis Başkanlığı tarafından duyuruldu.


TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği belirtilerek, "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." açıklamasında bulunuldu.


Komisyonun son toplantısının 21 Kasım 2025'te yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan 18'inci toplantısında İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.


Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."



