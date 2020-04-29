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Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı Uzaktan eğitim 31 Mayısa kadar devam edecek, sınıfta kalma olmayacak
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin takvimini açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek, sınıfta kalma olmayacak

Koronavirüs nedeniyle bir aydan fazladır evden sürdürülen uzaktan eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar süreceğini belirtirken, öğrencilerin ise birinci dönem notlarının ikinci dönemde de geçerli olacağını kaydederek sınıfta kalma olmayacağını açıkladı. Bakan Selçuk LGS takvimine ilişkin ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından bir açıklama yapacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları şöyle;

Yapılan mücadele çerçevesinde aldığımız tüm kararları paylaşıyoruz. Bu bilgilendirmeler en şeffaf bir şekilde devam edecek.

UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Bakanlığımız bünyesinde 1 milyon öğretmenimiz görev alıyor. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

1 MİLYON ÖĞRENCİ KAYIT OLDU

Özellikle 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin EBA Akademik Destek Platformuna yoğun ilgisi var. 1 milyona yakın öğrenci bu sisteme kayıt oldu. Öğrencilerimiz EBA'yı kullanıp bağımsız bir şekilde eğitimlerini sürdürüyor.

  • Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreç de planlandı. Telafi eğitimlerine ilişkin üç aşamalı bir program elimizde var.

LGS TAKVİMİ HAFTA BAŞINDA BELLİ OLACAK

MEB olarak bizlere bu salgın yeni tecrübeler kazandırdı. Meslek liselerini güçlendirmek için uğraşıyoruz. Koruyucu maskeden farklı cihazlara kadar çok sayıda ekipman üretimini başardık.

LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak

SINIFTA KALMA OLMAYACAK

İkinci dönemde bir not verilmesi mümkün değil ilk dönemin notları geçerli olacak. O yüzden öğrencilerimiz sıkıntı yapmasın not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçilecek. Bir zayıf not varsa öğrencimiz sorumlu olarak geçecek.

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