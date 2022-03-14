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Milli Eğitim Bakanlığı ‘Okul İklimi’ projesini hayata geçirdi: Ortak hedefe doğru

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Okul İklimi’ projesini hayata geçirdi. Bakan Mahmut Özer, projeyi şu ifadelerle tanımladı: Öğrenciler, ortak hedef bilinci, ilişkilerde aktif rol alma, şeffaflık, adalet, iş birliği, güven ve aidiyet gibi birçok unsurun bileşkesiyle bir kurum kültürü oluşturabilirler ki biz buna ‘Okul İklimi’ diyoruz.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanlığı ‘Okul İklimi’ projesini hayata geçirdi: Ortak hedefe doğru ​​
Milli Eğitim Bakanlığı, güçlü ve etkili bir okul atmosferi oluşturmak amacıyla “Okul İklimi” projesini hayata geçirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı, “Okul İklimi” projesiyle eğitim ortamlarının içindeki ve dışındaki paydaşların bağlarını tüm boyutlarıyla ortaya koymayı amaçlıyor. Bu sayede öğrenci, veli, öğretmen arasında güçlü bir iş birliği oluşturarak eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliği sağlanacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okul İklimi Projesi konusunda Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Özer projenin, yaklaşık 6 aydır uygulamaya aldıkları birçok projenin çatı projesi niteliğinde olduğunu vurguladı.

Mahmut Özer
Mahmut Özer

AKRAN İLETİŞİMİ İÇİN GÜÇLÜ ORTAM

Bakan Özer, ‘Okul İklimi’ni şöyle anlattı:

  • “Bir okulun organizasyon yapısını ve bu yapının toplam kalitesini, okulun psikososyal ve eğitsel karakterini ortaya koyan şey, aslında o okuldaki iklimdir. Bir okulda öğrenciler, ortak hedef bilinci, motivasyon geliştirme, ilişkilerde aktif rol alma, karar alımına katılım, şeffaflık, adalet, iş birliği, güven ve aidiyet, inisiyatif alma gibi birçok unsurun bileşkesiyle bir kurum kültürü oluşturabilirler ki biz bu kültüre ‘Okul İklimi’ diyoruz. Çocuklarımız için ‘paylaşımı, etkileşimi, yani iletişimi’ destekleyen okul iklimini tesis etmemiz gerekiyor. Başta okul yöneticilerimiz olmak üzere öğretmenlerimizin öğrencileri destekleyici özelliklerinin güçlendiği, akran iletişiminin çok sağlam bir şekilde ilerlediği, yani akran zorbalığının olmadığı bir okul iklimini oluşturmamız lazım. Okullarda oluşturulacak iklimin olumlu tutumlar, akademik gelişmeler ışığında tüm öğrenim ve kazanımların daha üst düzeye çıkmasına vesile olacak.”

Kitap sayısı 52 milyon oldu

’Okul İklimi’ni iyileştirme ana hedefi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kütüphane atağına soyundu. “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında 57 bin 108 okulun tamamına kütüphane kuruldu. Okullardaki kitap sayısı 28 milyondan 52 milyona çıkarıldı. Böylece çocukların kitaba erişimi artırıldı.

Eğitime temelden yatırım

  • Okullarda kalite güvence sistemini aktif hale getirmek için yeni bir teftiş sistemi kuruldu. Okullar arası imkan farklılıklarına da neşter vuruldu. Buna yönelik Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında yeni ders materyalleri üretimi, çocuk oyun parkları, müzik odaları, sınıf kitaplıkları, oyun alanlarının düzenlenmesi ve spor malzemeleri temini gibi okul iklimini iyileştirmek için birçok çalışma yapılacak.
2022 yılının 2. Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den 'Öğretmen Ataması' Açıklaması!
ÖZGÜN
2022 yılının 2. Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den 'Öğretmen Ataması' Açıklaması!
Okullarda yeni dönem: MEB detayları duyurdu
FOTOĞRAF 13
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Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar üzerine okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, temaslı ve izolasyon uygulamalarında yeniden düzenlemeye gitti. Bakanlık bu kapsamda, \"Güncel Dönemde Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi\" ve \"Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar\" adı altında iki ayrı rehber yayımladı.
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Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde, salgının geldiği noktada etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanmasının önemli hale geldiği vurgulandı.<br><br>
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Buna göre, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Bakanlık tarafından temin edilecek. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.<br><br>
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Öğrenci ve personelin hasta veya risklilik durumları, MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.<br><br>
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğretmen, öğrenci, diğer görevliler ile ziyaretçi ve velilerin okul bahçelerinde açık alanda maske takma zorunluluğu olmayacak. Ancak tüm öğrenciler, okuldaki kapalı alanlara, dersliklere maske ile gelecek. Gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek. Öğretmenler de aşılanma durumundan bağımsız olarak okulun kapalı alanlarına girişlerinden itibaren, maske takacak. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.<br><br>
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Yeni dönemde de daha önce olduğu gibi sınıfların pencereleri öğrenciler için risk yaratmayacak şekilde açık bırakılıp doğal havalandırma sağlanacak ve yine okul ortamında sosyal mesafeye dikkat edilecek. Ayrıca yayınlanan rehberde, ders sürelerinin de sınıf boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanmasının uygun görüldüğü yer aldı.<br><br>
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Veli ve ziyaretçilerin, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemesi, teneffüs saatlerinin, okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanması, okul bahçesinde öğrenciler arasındaki mesafenin sosyal mesafeye uygun olmasına özen gösterilmesi uygulamalarına devam edilecek.<br><br>
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Ayrıca, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.<br><br>
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- Pozitif vaka durumunda diğer öğrencilerin semptom takibi yapılacak<br><br>Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi'nde ise anaokulu, kreşler, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen veya öğrencilerden birinin Kovid-19 PCR testinin pozitif olması durumunda sağlık kuruluşu tarafından takip ve tedavisi yapılacak, bu kişi okula devam etmeyecek, bu sınıfta görev alan diğer öğretmenler ve öğrenciler okula devam edecek.
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Bu kişilerin 7 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak.<br><br>
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Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bu sınıftaki öğrencilerin teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması ve kapalı alanlarda maske ve mesafe kurallarına uymaları sağlanacak.<br><br>
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Kovid-19 testi pozitif tespit edilen öğretmen veya öğrenci, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine göre izole edilerek tedavi edilecek.<br><br>
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Yayımlanan rehberlerde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilerek uzaktan eğitime geçilmesi uygulaması da sona erdi.
Okullarda yeni dönem: MEB detayları duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda okullarda alınması gereken tedbirlerin detaylarını açıkladı. 10 gün içinde aynı sınıfta ikinci kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamının yakın temaslı kabul edilerek uzaktan eğitime geçilmesi uygulamasına son verildi. İşte okullardaki yeni dönemin detayları...

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