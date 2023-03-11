Milli Görüş kendi yolunu belirleyecek

Milli Görüşçüler’in Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve ekibine tepkisi bitmiyor. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, Karamollaoğlu ve ekibinin, partiyi CHP ve İYİ Parti’ye teslim ettiğini belirtti.

Haymana Mutabakatı Heyeti’nin, Milli Görüş Hareketi içerinde bulunmuş il-ilçe başkanları, genel idare kurulu üyeleri, başkanlık divanı kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinden oluştuğunu belirten Yaşar, “Partinin politikalarını yaklaşık 5 yıldır eleştiriyoruz. Biz bu eleştirilerimizi genel başkan seviyesine de ilettik” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİREN DİSKALİFİYE OLDU

Yaşar şunları kaydetti: “En son 30 Ekim Kongresi öncesi şu anda partinin yürütmüş olduğu politikaların Milli Görüş’ün temel esaslarına, geçmişine, siyasi hayatına taban tabana zıt olduğunu, bunun sonucunda bizim yarım asırlık birikimimizi kaybetmekle karşı karşıya olduğumuzu Genel Başkan’a ilettik. Genel Başkan kongreden önce ‘Bunlardan bazılarını düzelteceğini’ söyledi. Ama parti kongreye gittiği zaman bu tür eleştiri getiren ne kadar arkadaşımız varsa hepsi kongrede diskalifiye edildi. Hiçbirine görev verilmedi.”

O SLOGAN BİZİ ÜZDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının Saadet Partisi önünde açıklanmasına tepki gösteren Yaşar, “Şu SP’nin önünde yaşanan rezil durum, o sloganlar, o Milli Görüş’ün tarihine geçmişine, inancına saygısızlık. Çok üzüldük, rahatsızlığımızı bildiri ile ilan ettik” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklandığı etkinlikte SP Genel Merkezi önünde yapılan “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları atıldığına vurgu yapan Yaşar, satır başları ile şunları söyledi: “En çok bu rahatsız etti. Bizim Milli Görüş hareketinin partileri yıllarca ‘Laiklik karşıtı odak’ iddiasıyla kapatıldı.”

50 YILIMIZ HEBA OLACAK

“Şimdi gelip kapımızın önünde bu sloganı attılar. Ve biz bugün sırf iktidar için, verilip verilmeyeceği belli olmayan bir veya iki makam için 50 yıllık davamızı heba ediyoruz. Seçimden önce kendi yol haritamızı belirleyeceğiz. Seçim kararı YSK’da kesinleştikten sonra biz arkadaşlarımızla beraber geniş bir istişareyle toplanacağız ve seçimde hangi adayı ve nasıl bir yol sürdüreceğimizi karar verip kamuoyuyla paylaşacağız. Biz partiyle bu konuları defalarca konuşup genel başkan ve arkadaşlara şunu söylemiştik. Bu politikalarla gidersek biz kendi söylemlerimizi ve kendi tabanımızı kaybederiz. Bu tür teslim olmuş bir ittifakla bir seçime gidersek var olan tabanımızı ve söylemimizi kaybederiz ve biz tekrar bunu toparlayamayız dedik.”

CHP ve İYİ Parti Saadet’i teslim aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Mücahit” denmesine tepki gösteren Yaşar şöyle devam ett: “CHP ve İYİ Parti’den gelenler Saadet Partisi’nin yönetimini teslim aldı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklandıktan hemen sonra hem de partinin yetkili kurulları tarafından Kılıçdaroğlu ‘Mücahit’ olarak ilan edildi. Bakın mücahit kelimesi Türkiye Cumhuriyeti siyasetinde Erbakan Hoca için kullanılmış ve Erbakan Hoca’ya has bir kelimedir. Bugün Kılıçdaroğlu, mücahitliği hak edecek hangi eylemi, hangi söylemi, hangi davranışı sergilemiş ki aday olur olmaz hemen Kılıçdaroğlu’nu mücahit ilan ettiler.

Partinin önünde atılan sloganlarda bir tane dahi Milli Görüş’ün sloganı yoktu. Bizim en meşhur sloganımız önce ahlak sonra maneviyattır. Orada bir tane gencimiz dahi ‘Önce ahlak sonra maneviyat’ diyememiştir. Çünkü oraya İYİ Parti ve CHP’den gelenler, o gün orayı teslim aldılar. Bizimkiler de onlara teslim oldular.”







