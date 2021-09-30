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ANKARA

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Görüşmeler yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

Haber Merkezi AA
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.47'de başladı ve yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

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