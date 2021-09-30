Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.47'de başladı ve yaklaşık üç buçuk saat sürdü.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.47'de başladı ve yaklaşık üç buçuk saat sürdü.
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