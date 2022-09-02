Gündem Milli Savunma Bakanı Akardan Egede F-16 ile uçuş Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ege'de F-16 ile uçuş: Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın da eşlik ettiği üçlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akardan Egede F-16 ile uçuş: Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı
Bakan Akar F-16 kokpitinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını özel bir uçuşla yaptı.

AA

Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" çağrı adına sahip Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar, daha sonra uçuşa yönelik "Ceylan Filo Lider Brifingi" aldı.

Bakan Akar 'tarihten ders alın' diyerek Yunanistan'a sert çıktı: Şımarıklığına her zaman cevap verdik vermeyi sürdüreceğiz
GÜNDEM
Bakan Akar 'tarihten ders alın' diyerek Yunanistan'a sert çıktı: Şımarıklığına her zaman cevap verdik vermeyi sürdüreceğiz

Uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan ile teçhizat odasına geçti.

AA

Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar, önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti.

AA

Kontroller sonrasında Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde üçlü kol uçuşuna liderlik ederek 2022-2023 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

AA

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta Çanakkale’de yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz" diye konuştu.

Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak, yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Dünyanın en pahalı şehirleri

Dünyanın en pahalı şehirleri

Yeni liste belli oldu.
EYTde masada tek formül var

EYT'de masada tek formül var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak: İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

'Bunların hepsi seçime yönelik yalanlar'

​Gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt dökülmeye başladı.

İstanbul'da parklarda da görüldü.

​Türkler yaptı: Adını şehidimizden alıyor.

​Dünya endişeli

​Gören telefona sarılıyor.

'Pazartesi günü açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak'

Kazdıkça servet fışkırdı: Bu kadarını kimse beklemiyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.