Milli Savunma Bakanı Güler Sarıkamış şehitlerini andı: Türkiye Yüzyılı ve kardeşlik mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şehitleri rahmetle anarken, Azerbaycan halkının esir düşen Mehmetçiklere gösterdiği vefaya ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çekti.
Bakan Güler, Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna can veren bütün şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla yad etti.
Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu miras
Sarıkamış'ın vatan aşkını her şeyin üzerinde tutan, en ağır şartlar altında dahi vazifesini ifadan geri durmayan Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir miras olduğunu vurgulayan Güler, o gün cepheye yürüyen her bir Mehmetçik'in, milletin birlik ve beraberliğinin, mukaddes değerler uğruna gösterdiği cefakarlığın sembolü olduğunu belirtti.
Silinmeyecek vefa ve kardeşlik örneği
Sarıkamış destanının yalnızca cephede verilen bir mücadeleyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda esaret yollarında da insanlığın, kardeşliğin ve vicdanın imtihanı olduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:
"Gençlerimizin, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum"
Bakan Güler, şehitlerin Sarıkamış'ta yazdığı destanın bugün "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yürüyen güçlü ve kararlı iradelerinin de ilham kaynaklarından birisi olduğunu bildirerek, şu ifadeleri kullandı: