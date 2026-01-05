Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Güler Sarıkamış şehitlerini andı: Türkiye Yüzyılı ve kardeşlik mesajı

Milli Savunma Bakanı Güler Sarıkamış şehitlerini andı: Türkiye Yüzyılı ve kardeşlik mesajı

11:065/01/2026, Monday
AA
Bakan Güler: Sarıkamış, Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir mirastır
Bakan Güler: Sarıkamış, Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir mirastır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şehitleri rahmetle anarken, Azerbaycan halkının esir düşen Mehmetçiklere gösterdiği vefaya ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çekti.

Bakan Güler, Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna can veren bütün şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla yad etti.

Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu miras

Sarıkamış'ın vatan aşkını her şeyin üzerinde tutan, en ağır şartlar altında dahi vazifesini ifadan geri durmayan Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir miras olduğunu vurgulayan Güler, o gün cepheye yürüyen her bir Mehmetçik'in, milletin birlik ve beraberliğinin, mukaddes değerler uğruna gösterdiği cefakarlığın sembolü olduğunu belirtti.

Silinmeyecek vefa ve kardeşlik örneği

Sarıkamış destanının yalnızca cephede verilen bir mücadeleyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda esaret yollarında da insanlığın, kardeşliğin ve vicdanın imtihanı olduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte Bakü halkı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz, esir düşen Mehmetçiklerimize sahip çıkarak tarihe silinmeyecek bir vefa örneği bırakmıştır. Nargin Adası başta olmak üzere esaret kamplarında yiyeceğini paylaşan, yarasını saran, şehitlerimizi kendi evlatları gibi defneden can gardaşlarımızın gösterdiği bu asil duruş, 'iki devlet, tek millet' anlayışının tarihi ve vicdani temelini oluşturmaktadır."

"Gençlerimizin, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum"

Bakan Güler, şehitlerin Sarıkamış'ta yazdığı destanın bugün "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yürüyen güçlü ve kararlı iradelerinin de ilham kaynaklarından birisi olduğunu bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkamış'ta vatan için canını ortaya koyanların emaneti, bugün bilimde, teknolojide, savunmada ve her alanda ülkesine hizmet eden asil milletimizin her bir ferdinin omuzlarında taşınmaktadır. Tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan, sorumluluk almaktan çekinmeyen bireyler olarak yetişen geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."





