Milli Savunma Bakanı Güler Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti: TSK’nın varlığı Kosova halkına güven veriyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş ülke Kosova’ya gitti.

Güler’i başkent Priştine’deki Adem Jashari Havalimanı’nda Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı, Kosova Savunma Bakanlığından Tümgeneral İrfete Spahiu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve Priştine Askerî Ataşemiz Albay Çağdaş Akif Kahraman ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Güler, havalimanındaki karşılama sonrası Sultan Murat Kışlası’na geçerek Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Güler, ziyaretin anısına Sultan Murat Kışlası’nın bahçesine ağaç dikti. Daha sonra toplantı gerçekleştirerek Kosova Türk Temsil Heyeti’nin faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

"TSK’nın varlığı Kosova halkına güven veriyor"

Bakanlığın açıklamasına göre, Sultan Murat Kışlası’ndaki Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmetçikle bir araya gelerek onlarla öğle yemeği yiyen Bakan Güler, daha sonra Mehmetçiklerimize hitap ederek şunları söyledi:

Kosova’da temaslara devam eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sultan Murat Kışlası’ndaki Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmetçiklerimizle bir araya gelerek onlarla öğle yemeği yedi. Yemek sonrası Mehmetçiklerimize hitap eden Bakan Yaşar Güler, şunları… pic.twitter.com/3jQ12FR4RW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2023

“Kahraman Silah ve Mesai Arkadaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Kosova’yı ziyaret etmekten ve sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını ve sevgilerini de hepinize iletiyorum.

Bölgesel ve küresel gerginliklerin tırmandığı kritik bir dönemde, Türkiye olarak Karadeniz’den Afrika’ya, Orta Doğu’dan Kafkaslar’a kadar barış ve istikrarın hâkim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Aynı şekilde Balkanlar’da da barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda tarihî, kültürel, dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunan ve Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri olan Kosova ile de yakın iş birliği içerisindeyiz.

Sınırımız olmasa da komşu ülke olarak gördüğümüz Kosova ile kültürel bağlarımıza yaraşır şekilde iş birliği ve ilişkilerimiz, başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlenerek devam etmektedir. Kosova’yı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak buradaki huzur ve barış ortamının devamı için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Birleşmiş Milletler Kararları çerçevesinde ve NATO bünyesindeki barışı destekleme ve koruma misyonu kapsamında 1999 yılından itibaren Kosova’da görev yapmaya başlamıştır.





Birliğimizin buraya ilk intikalinde, bölge halkı tarafından gösterilen büyük coşku ve muhabbet, hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. O günden bugüne, şanlı Türk ordusunun buradaki varlığı, dost ve kardeş Kosova halkına güven vermektedir. Sizler de bu sevgi ve güvene layık olmak için yüzyıllardır ortak bağlarımızın ve kültürel değerlerimizin bulunduğu bu coğrafyada, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyor, ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorsunuz.

"Kosova'nın güvenliğine katkı sağlıyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için kritik bir vazife icra ederek Kosova’nın güvenliğine katkı sağlıyoruz.

NATO Kosova Gücü’ne (KFOR) en çok destek veren ikinci ordu olarak Kosovalı askerî personele eğitim desteği veriyoruz. Ayrıca Sivil-Askerî İş Birliği kapsamında; hayata geçirdiğimiz kültür, eğitim, sağlık, sosyal ve altyapı projeleriyle kardeş Kosova halkına destek oluyoruz.

Diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz"

Zaman zaman bölgede gerginliklerin tırmandığını görüyoruz. Nitekim bir süre önce bölgede gerginliğin artması ve meydana gelen olaylar sonrası, 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir Komando İhtiyat Taburumuz, Haziran ayında buraya görevlendirilmişti. Bu birliğimiz, 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında bölgede sükûnetin sağlanmasına sizlerle birlikte katkılar sağlamıştır. Mevcut gelişmeler de göz önüne alındığında ifade etmek isterim ki Kosova’da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogdur. Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz hafta Kosova Görev Gücü Komutanlığını devralmamızla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Komutanlığımız döneminde, bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz. Bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olarak sizlerin, görevlerinizi çok daha yüksek bir motivasyonla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum.

Görevinizde başarı sağlamanız, disiplin ve iş birliğini gerekli kılmaktadır. Bu vesileyle önemsediğim bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum:

Sizler, tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli görevlere seçildiniz.Zira dünyanın en başarılı savunma örgütü olarak kendini kanıtlamış NATO bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden görevler icra ediyorsunuz. Uluslararası arenada ülkemizin saygınlığını ve itibarını temsil etme misyonu Kosova’da sizlere emanet edilmiştir. Türk askerinin sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle bölgedeki etkisini ve bunun uluslararası ilişkilerimize katkısını, her daim göz önüne alarak faaliyetlerinizi icra edin. Bu bilinçle sorumluluklarınızı en mükemmel şekilde yerine getirmeye gayret edin.