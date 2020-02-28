Gündem Bakan Akar açıkladı İdlibdeki alçak saldırı sonrası 309 rejim askeri öldürüldü
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 200'ü hedef ağır ateş altına alındı, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bakan Akar açıkladı... İdlib'deki alçak saldırı sonrası 309 rejim askeri öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de 33 askerimizin şehit edildiği alçak saldırı sonrası belirlenen Suriye Rejimi hedeflerine ağır saldırılar düzenledi. Milli Savunma Bakanı Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı. Rejim hedeflerine yapılan saldırıların görüntüleri de yayınlandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi , beraberinde komutanlarla birlikte ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi , beraberinde komutanlarla birlikte ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hain saldırının detaylarını paylaştı
OYNAT 00:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hain saldırının detaylarını paylaştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında Rusya'nın açıklaması ile ilgili “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur' ifadelerini kullandı.


Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare eden Akar, "Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" diye konuştu.

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar bombardımana tuttu
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Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar bombardımana tuttu
Rejimin hain saldırısının ardından Türk ordusu, sabaha kadar rejim hedeflerini ağır bombardımana tuttu. İnsansız Hava Araçları'ndan alınan görüntülerde, Suriye rejiminin ve rejime bağlı güçlerin atış destek unsurlarının ve hareketli unsurların vurulduğu görüntüler kaydedildi.

Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."

İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli olmaya başladı
GÜNDEM
İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli olmaya başladı

Şehitlere rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya ve asil millete başsağlığı, yaralı personele acil şifa dileyen Akar, "Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir" dedi.

Obüslerin ardı ardına ateşlendiği görüntüler paylaşıldı
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Obüslerin ardı ardına ateşlendiği görüntüler paylaşıldı
TSK'nın Suriye rejimi ve rejime bağlı milisleri havadan vurma anı görüntüleri paylaşıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları görüntülendi.


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