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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın 'Türk uçağı ve SİHA'ları kullanıldı' iddiası yalan

Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın 'Türk uçağı ve SİHA'ları kullanıldı' iddiası yalan

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan resmi hesaplarından Türk uçak ve SİHA'larının kendilerine karşı kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulduğu belirtilerek, "Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir" denildi. Ayrıca açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu geçen birkaç günde tüm dünyaya gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir."

Bu iddiaların kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmadığı vurgulanan açıklamada, "Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir" değerlendirmesi yapıldı.

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