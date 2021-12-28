Milyonda bir olacak olay: Karı koca pilot gökyüzünde karşılaştı

Farklı Havayollarında uçan pilot çiftin yolları havada da kesişti. Farklı iki şirkette pilot olan Nurdan Yararcan ile Oğuzhan Yararcan çifti, Malezya ve Bahreyn’den yaptıkları İstanbul uçuşlar sırasında Basra Körfezi’nde“ rotaları kesişti.

AYNI ROTADA BULUŞTULAR



Kaptan pilot olan Oğuzcan Yararcan Bahreyn-İstanbul, ikinci pilot olarak görev yapan eşi Nurdan Yararcan ise Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı seferi için havalandı.

8 saat önce Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan havalanan Nurdan Yararcan Basra Körfezi’ne geldiği sırada pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn’den havalandı. İki uçak Basra Körfezi üzerinden aynı rotayı takip etmeye başladılar. Eşi ile aynı rotayı takip eden Nurdan Yararcan ise gökyüzünde yaşadıkları bu tesadüfü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Nurdan Yararcan, İki uçağın rotasının bilgisayarda fotoğrafını çekerek, eşi ve kendisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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MİLYONDA BİR OLACAK OLAYA DENK GELDİLER



Özel bir havayolu şirketinde ikinci kaptan olarak görev yapan Nurdan Yararcan yaptığı paylaşımda, "Kütle çekim yasası bile Yararcan çifti karşısında şaşkın sayın seyirciler. Kocasının yakasını bırakmayan Türk kızı genetiğinden mi yoksa kalplerimiz mi bir bilmiyorum ama eşimle koca gökyüzünde denk gelmemiz imkansız bir şeydi. Bu da böyle bir anımız oldu. Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur’dan kalktıktan tam 8 saat sonra, Bahreyn’den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi.

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FOTOĞRAF 7 Şanlıurfa, Sivas, Gaziantep, Kırklareli, Kayseri ve Erzincan'dan gelen Alper ve Altan Gider, Hasan ve Hüseyin Dursun, İsmail ve İbrahim Köz, Mehmet ve Necip Kaplan, Gültekin ve Doğukan Eker ile Tahir ve Mehmet Eles isimli ikiz kardeşler, askerlik görevlerini Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde sürdürüyor. Tokat merkez ve ilçe jandarma komutanlıklarında 3’ü tek yumurta ikizi olmak üzere 6 ikiz Mehmetçik vatani görevini yapıyor. Yüz benzerliğinin yanı sıra hareket ve davranışlarıyla da birbirinin aynı olan ikizleri komutanlarının tanıyıp ayırt etmesi çok kolay olmuyor. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda ikiz askerler kent protokolü ile biraya geldi. İl Jandarma Komutanlığı önünde ikiz askerlerin katılımıyla Tokat Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki heyet karşılandı. Vali Balcı, askerlere hatıra fotoğrafı çekinerek sohbet etti. Vali Balcı, 6 ikiz askerin jandarmada vatani görev yapmasının şaşırtan farklı bir tesadüf olduğunu kaydetti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise askere aynı anda gelen ikizlere vatani görevlerinde başarılar diledi. İkiz Mehmetçikler ise birilerinden ayrılmadan vatani görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Böyle tesadüf görülmedi: Vatani görevlerini aynı anda yapan 6 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor Tokat İl Jandarma Komutanlığında komutanları şaşırtan bir tesadüf meydana geldi. Aynı yerde vatani görevini yapan 6 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor.







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