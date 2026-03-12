Milyonlarca kişinin banka hesabı tehlikede: Kullanılmayan IBAN’lar için kritik uyarı

"Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçu ancak kasten işlenebilir. IBAN'ını kullandıran kişinin hesabının dolandırıcılıkta kullanılacağını bilmesi ya da en azından bunu öngörmesi bu suçun oluşması için yeterlidir. Hesabını kullandıran kişinin dolandırıcılık kastı olmasa bile hesabını bir başkasına kullandırdığının sabit olması durumunda mahkemeler mahkumiyet kararı verebilmektedi."