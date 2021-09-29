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POLİTİKA

Mimarlar Odası'ndan PKK kanalına ödül

Türkiye'nin gerçekleştirdiği mega projelerin karşısında duran Mimarlar Odası, bu yıl altıncısını düzenlediği "Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' dalında ödül verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mimarlar Odasından PKK kanalına ödül
JİN TV

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği mega projelere muhalefet edip karşısında duran Mimarlar Odası, PKK kanalına ödül verdi.

TERÖRÜ ÖDÜLLENDİRDİ

Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV, uluslararası basın dalında ödüllendirildi.

EKOLOJİ İÇİN VERİLMİŞ!

Yapılan açıklamada, ödülün "doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri" için Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldız'a verildiği ifade edildi.

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