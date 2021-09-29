Mimarlar Odası'ndan PKK kanalına ödül

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği mega projelere muhalefet edip karşısında duran Mimarlar Odası, PKK kanalına ödül verdi.
TERÖRÜ ÖDÜLLENDİRDİ
Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV, uluslararası basın dalında ödüllendirildi.
EKOLOJİ İÇİN VERİLMİŞ!
Yapılan açıklamada, ödülün "doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri" için Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldız'a verildiği ifade edildi.