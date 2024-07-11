Minarelerinden ezan sesi eksik olmasın

Ayasofya’nın yeniden cami oluşunun üzerinden 4 yıl geçti. İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1934’ten 2020’ye kadar da müze olarak hizmet veren Ayasofya, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın attığı imza ile yeniden camiye çevrildi. Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Cumhuriyet döneminde müzeye dönüştürülen Ayasofya, cami oldu. Bu kararın ardından Erdoğan, ibadete açılmak üzere Ayasofya’nın Diyanet’e devredilmesine yönelik kararı imzaladı. O günden bu yana Ayasofya, yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

HASRETLE BEKLİYORDUK

Ayasofya’nın açılmasını yıllarca hasretle ve umutla beklediğini söyleyen ve Adana’dan gelen Mahmut Kaya, “Bugün zincirlerinden kurtulduğu için Allaha’a hamdolsun bizlere nasip oldu ve namazımızı kıldık. Üçüncü defa geliyoruz müzeyken gelmiştik ve her geldiğimizde bir süre burada ibadet yapıp vakit geçiriyoruz. Allah burayı ibadete açandan, sebep olandan razı olsun. Burası bize atalarımızdan miras. Buralara sahip çıkmak bizim görevimiz. Bir Müslüman olarak kanımızın son damlasına kadar sahip çıkmak bizim görevimiz. Buraya müzeyken geldiğimizde içimiz buruktu ve hep içimden 'Allah’ım burayı ibadete açmayı nasip et' diye dua ederdim. Rabb'ime şükürler olsun nasip etti.” dedi.

HAYRAN KALDIK

43 yaşındaki Emel Çolak, “Aksaray’dan geliyorum. Ayasofya'yı ilk defa görüyorum. Sanatına ve her bir köşesine hayran kaldık. Sebep olan herkesten Allah razı olsun. Ücretli olmaması bizler için çok güzel. Kapalı kalması çok büyük bir kayıp olurdu. İyi ki ibadete açılmış her taşında bir tarih ve emek var. Hayran olduk tekrar tekrar gelip görmek istiyorum.” diye konuştu

TELEVİZYONDAN GÖRÜYORDUK

Hatay İskenderun’dan gelen İbrahİm Öztaş “Burayı gördüğümüz için çok mutlu olduk. Daha önce fotoğraf ve televizyondan görüyorduk şimdi Allah canlı canlı görmeyi nasip etti.” ifadelerini kullandı. Yalova’dan gelen Adnan Albayrak, “Yapandan ibadete açılmasından vesile olandan razı olsun. İlk gelişim, Müslümanlar için buranın ibadete açılması çok şey ifade ediyordu" değerlendirmesi yaptı.

Ezan sesleri eksik olmasın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin 4 yıl önce bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin asli hüviyetine kavuştuğunu belirterek, "Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadesini kullandı. Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dört yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuştu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kere daha şükranlarımı arz ediyor, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden cami hüviyetine kavuşması için ömrünü adadığı hukuki mücadelesine şahit olduğumuz ve geçtiğimiz günlerde Rahmet-i Rahman'a kavuşan İsmail Kandemir amcamız başta olmak üzere bu yolda mücadele vermiş ve ahirete irtihal etmiş olan tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet; hayatta olanlara sağlık ve sıhhat içerisinde hayırlı bir ömür diliyorum. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan

seslerini eksik etmesin."











