Minik Eymen’in cenazesi otomobilin bagajında getirildi Minik Eymen'in cenazesi otomobilin bagajında getirildi İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık arazide bulunan ve annesi ile erkek arkadaşı tarafından öldürülüp çukura atılan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, yakınlarına cenaze aracının verilmemesinden dolayı bir otomobilin bagajında Eskişehir’e getirildi.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 16:00 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 16:47 IHA