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İZMİR

Minik Eymen’in cenazesi otomobilin bagajında getirildi

Minik Eymen'in cenazesi otomobilin bagajında getirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık arazide bulunan ve annesi ile erkek arkadaşı tarafından öldürülüp çukura atılan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, yakınlarına cenaze aracının verilmemesinden dolayı bir otomobilin bagajında Eskişehir’e getirildi.

Haber Merkezi IHA
5 yaşındaki Eymen’in cenazesi Eskişehir'e getirildi.
5 yaşındaki Eymen’in cenazesi Eskişehir'e getirildi.

İzmir’in Buca ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın cesedi, dövülerek öldürüldükten sonra atıldığı tandırda 4 gün önce ortaya çıkmıştı.

Olay sonrasında gözaltına alınan anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin ‘Kasten tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze aracı verilmediği için küçük Eymen otomobil bagajında getirildi

  • İzmir’de yakınlarına teslim edilen Eymen’in cenazesi için cenaze aracının ücretsiz olarak tahsil edilmediği iddia edildi. Küçük çocuğun cenazesi ufak tabutla birlikte yakınlarının otomobilinin bagajına konuldu. Tüm yol boyunca annene ve yakınları ile birlikte getirilen Eylem’in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna koyuldu.

Acılı annane tepki gösterdi

Cenazenin otomobilden alındığı sırada görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren anneanne Dilek Çınar, “Lütfen gidin, İstemiyorum. Neden çekiyorsunuz. Zamanında yapsaydınız” dedi.

Öte yandan, yakınları ise, olayda ihmal olduğunu ifade ederek, “Başka Eymenler ölmesin. Görevliler işlerini tam yapsın” diye konuştu.

Cenazenin, ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık’ta toprağa verileceği öğrenildi.

5 yaşındaki Eymen’in cenazesi otomobilin bagajında getirildi
OYNAT 01:01
5 yaşındaki Eymen’in cenazesi otomobilin bagajında getirildi
İzmir'de iddialara göre annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen'in cenazesi, bir otomobilin bagajında Eskişehir'e getirildi.

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