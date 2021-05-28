Gündem Minik Vildan maganda kurşunu yüzünden ölümle pençeleşiyor Tedavi için geldiği Adanada yaralandı
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Minik Vildan maganda kurşunu yüzünden ölümle pençeleşiyor: Tedavi için geldiği Adana’da yaralandı

Şırnak’tan tedavi için Adana’ya gelen bir adamın 2 yaşındaki kızı misafir olarak kaldıkları evde maganda kurşunuyla başından vurulup yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren küçük kızın babası, "Bu magandalık son bulsun, benim ciğerim yandı başkasının ciğeri yanmasın" dedi.

Haber Merkezi İHA
Minik Vildan maganda kurşunu yüzünden ölümle pençeleşiyor: Tedavi için geldiği Adana’da yaralandı
Minik kız makineye bağlı şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

Şırnak’ta yaşayan Reşit Ülker, geçen yıl trafik kazası geçirince beline platin takıldı. Ülker’in tedavisi Adana Şehir Hastanesinde sürdürülünce sık sık Adana’ya gelmeye başladı. Ülker, 23 Mayıs günü eşi Rojin ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için Adana’ya tekrar geldi. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki akrabaları Emin Oygur’un evinde misafir olarak kalan aile, 26 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında dışarıdan birkaç el silah sesi duydu. Silah sesleri üzerine evden çıkan Reşit Ülker, kızı Vildan’ı kanlar içerisinde buldu. Minik Vildan, çevredekilerin de yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

  • Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Vildan Ülker, buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

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Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateşlendiği bilgisine ulaştı.

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  • Pencereden giren merminin Vildan’ın başına isabet ettiği üzerinde duran polis, silahın hedef gözetilerek mi yoksa rastgele mi ateşlendiğini belirlemek için inceleme başlattı.

"Kızımı kanlar içinde gördüm"

Olay günü, sokakta iki grubun tartıştığını ve sonrasında da silah sesleri duyduğunu anlatan baba Reşit Ülker, “Çocuklar evde oyun oynuyordu. Balkonda oturduğum sırada iki grubun birbirine bağırdığını duydum. Daha sonra silah sesleri geldi. Eşimin bağırmasıyla dışarı çıktım ve kızımı başından vurulmuş, kanlar içerisinde gördüm. Vildan, şu anda yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, en ağız cezayı almalarını istiyorum. Benim ciğerim yandı başkasının yanmasın. Bu magandalık bitsin. Burası Teksas mı? Ben tedavi olmak için Adana’ya geldim kızım vuruldu. Artık sokakta rastgele ateş açma işi bitsin” diye konuştu.

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  • Anne Rojin Ülker ise kızını kanlar içinde görünce şok yaşadığını, kızının makineye bağlı halde yaşadığını, magandalara "dur" denilmesi gerektiğini söyledi.
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