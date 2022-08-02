Gündem MİT Ayn El Arapta vurdu Tünellerden sorumlu Erhan Arman etkisiz hale getirildi
ANKARA

MİT Ayn El Arap’ta vurdu: Tünellerden sorumlu Erhan Arman etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-YPG'nin sözde Ayn El Arap Eyalet Yürütme Kurulu üyesi ‘Berxwedan Muş’ kod adlı terörist Erhan Arman'ı, nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK’ya yönelik olası harekatlara karşı örgüt savunmasını bizzat planlayan isim olan Arman’ın, aynı zamanda Türkiye’ye terörist ve patlayıcı soktuğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
MİT Ayn El Arap’ta vurdu: Tünellerden sorumlu Erhan Arman etkisiz hale getirildi
Erhan Arman

Son günlerdeki nokta operasyonuyla bölücü terör örgütünün korkulu rüyası olan MİT, kritik bir operasyona daha imza attı. Örgütün kritik isimlerinden “Berxwedan Muş” kod adlı Erhan Arman, MİT’in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arman örgüte katılım yapmak üzereyken 2012’de yakalandı.

PATLAYICILARI GEÇİRİYORDU

Mahkemece serbest bırakılan Arman, 2013’te Muş kırsalından örgüte katıldı. Arman’ın, yurt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve çok sayıda eyleme katıldığı belirtildi.

Yurt içindeki silahlı faaliyetleri sonrasında Suriye’ye geçen terörist Erhan Arman’ın, sonrasında Ayn El Arap’da örgüte eleman temini çalışmalarını yürüttüğü belirlendi. Türkiye’ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcıların geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize eden Arman, 2019’da sözde Ayn El Arap eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Arman, yöneticilik görevi kapsamında Ayn El Arap’ta özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirildi. O tarihten bu yana Türkiye’nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını bizzat planlayan isim olduğu belirtilen Arman’ın, özellikle Türkiye’ye terörist ve patlayıcı aktarması nedeniyle MİT tarafından etkisiz hale getirilecek örgüt mensupları listesine dahil edildiği öğrenildi.

ÖRGÜTE PEŞ PEŞE DARBE

Güvenlik kaynakları, üst düzey bir örgüt mensubunun daha etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye’ye yönelik eylemlere göz yumulmayacağı mesajını verdiğine dikkat çekti. Kaynaklar, MİT’in bir hafta önce örgütün Ayn El Arap sorumlusu “Kendal Ermeni” kod adlı Şahin Tekintanağaç’ı etkisiz hale getirdiği düşünüldüğünde, Arman’ı da etkisiz hale getirmesiyle örgütün Ayn El Arap’da yönetim zaafiyeti yaşadığını ve dağılmaların olacağını belirtiyor.

MİT'ten bir nokta operasyon daha: PKK/KCK’nın yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT'ten bir nokta operasyon daha: PKK/KCK’nın yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi
Çevik Bire tahliye

Çevik Bir'e tahliye

​İleri 'demans' hastalığı teşhisi konuldu.
Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Manisa'da lise öğrencileri geliştirdi.
El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi

​Elon Musk'ın babasından ilginç sözler: Onunla gurur duymuyorum.
Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

Neden terk edildiği bilinmiyor.

​Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.