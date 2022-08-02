MİT Ayn El Arap’ta vurdu: Tünellerden sorumlu Erhan Arman etkisiz hale getirildi

Son günlerdeki nokta operasyonuyla bölücü terör örgütünün korkulu rüyası olan MİT, kritik bir operasyona daha imza attı. Örgütün kritik isimlerinden “Berxwedan Muş” kod adlı Erhan Arman, MİT’in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arman örgüte katılım yapmak üzereyken 2012’de yakalandı.

PATLAYICILARI GEÇİRİYORDU

Mahkemece serbest bırakılan Arman, 2013’te Muş kırsalından örgüte katıldı. Arman’ın, yurt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve çok sayıda eyleme katıldığı belirtildi.

Yurt içindeki silahlı faaliyetleri sonrasında Suriye’ye geçen terörist Erhan Arman’ın, sonrasında Ayn El Arap’da örgüte eleman temini çalışmalarını yürüttüğü belirlendi. Türkiye’ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcıların geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize eden Arman, 2019’da sözde Ayn El Arap eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

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ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Arman, yöneticilik görevi kapsamında Ayn El Arap’ta özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirildi. O tarihten bu yana Türkiye’nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını bizzat planlayan isim olduğu belirtilen Arman’ın, özellikle Türkiye’ye terörist ve patlayıcı aktarması nedeniyle MİT tarafından etkisiz hale getirilecek örgüt mensupları listesine dahil edildiği öğrenildi.

ÖRGÜTE PEŞ PEŞE DARBE

Güvenlik kaynakları, üst düzey bir örgüt mensubunun daha etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye’ye yönelik eylemlere göz yumulmayacağı mesajını verdiğine dikkat çekti. Kaynaklar, MİT’in bir hafta önce örgütün Ayn El Arap sorumlusu “Kendal Ermeni” kod adlı Şahin Tekintanağaç’ı etkisiz hale getirdiği düşünüldüğünde, Arman’ı da etkisiz hale getirmesiyle örgütün Ayn El Arap’da yönetim zaafiyeti yaşadığını ve dağılmaların olacağını belirtiyor.

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