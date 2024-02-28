MİT TIR'ları davasında CHP'li Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası verildi

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. Gül, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı.
Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" dedi.
Erdem Gül 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Adalar belediye başkanı seçildi ve 4 Nisan 2019 tarihinde göreve başladı.