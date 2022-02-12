Gündem MİTe bugün kim geldi?
ANKARA

MİT’e bugün kim geldi?

FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasında örgütün MİT mahrem imamı Recai P. 23 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin gerekçeli kararında; MİT’e sızan FETÖ’cülerin kuruma gelen gideni takip ettiği tespitine yer verildi. MİT’teki FETÖ’cü, teşkilata kimin ne zaman geldiğini, kiminle ve niçin görüştüğünü örgüte sızdırmış.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
MİT’e bugün kim geldi?
Arşiv

MİT TIR’ları kumpasında TIR’ların markası ve plakalarıyla ilgili bilgileri örgüte ulaştıran mahrem imam Recai P.’ye “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “siyasi ve askeri casusluk” suçlarından 23 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Recai P.’nin örgütün MİT mahrem yapılanmasında mahrem imam olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Recai P., itirafçı oldu ve örgüte dair bilgiler verdi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “siyasi ve askeri casusluk” suçlarından toplamda 23 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık hakkındaki gerekçeli kararını tamamladı.

BİLGİLERİ O VERDİ

  • Recai P.’nin örgütteki bir üst konumunda bulunan Ö.K., mahkemede tanık olarak dinlendi. Örgütün MİT TIR’ları kumpasıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulunan Ö.K., eski MİT mensubu S.Ç.’nin o süreçte söz konusu TIR’ların dorselerinde yazan şirketleri, bu TIR’ların markası ve plakalarını Recai P.’ye verdiğini, ardından da bu bilgilerin kendisine geldiğini anlattı. Ö.K., kendisinin de bu bilgileri örgütün MİT mahrem yapılanmasında en tepe isim olan “Tahir” kod adlı Murat Karabulut’a ulaştırdığını kaydetti.

İKİ HAFTADA BİR TOPLANTI

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın, MİT’te çalışan örgüt mensubu emniyet ve koruma görevlilerinin sorumlusu olduğu ve bu kişilerle 2 haftada bir buluştuğu bildirildi. Sanığın bu görüşmelerde MİT’ten devlet sırrı niteliğindeki bilgileri temin ettiği anlatılan kararda şu tespitler yer aldı: “Sanığın takibi altındaki MİT çalışanlarından teşkilat, çalışılan birim ve çalışma konuları hakkında sanığa bilgi verilmiştir. Bu bağlamda kuruma giriş-çıkış yapan araçlar, şahıslar, şahısların sıfatı, kimler olduğu, teşkilata ne zaman geldikleri, kiminle ve niçin görüştükleri, teşkilata gelen milletvekili, yabancı misyon şefleri, tüm bu şekilde teşkilata gelen-giden herkesin bilgilerinin alındığı anlaşılmıştır.”

Hazımsızlığın böylesi: Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki hocasından şok sözler
DÜNYA
Hazımsızlığın böylesi: Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki hocasından şok sözler

MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi
GÜNDEM
MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi
Söylemezler haraç istemiş

Söylemezler haraç istemiş

Çetenin, Falyalı'dan milyonlarca lira isteyip tehdit ettiği öne sürüldü.
PKKya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

Bir günde 33 terörist etkisiz hale getirildi.
Muhalefet yaygara koparıyor

Muhalefet yaygara koparıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs sonrası ilk mesai.
Geç düşen jeton tutanaklarda

Geç düşen jeton tutanaklarda

​'Erdoğan aday olamaz' diyen muhalefet kendini çürüttü.
İlk sıradaymışım gibi çek

İlk sıradaymışım gibi çek

​Altı muhalefet partisi bugün toplanacak.
'Filistin'i yok sayın'

'Filistin'i yok sayın'

​Batılı 'özgür medya'dan skandal karartma.
Mardin yatırım ve projelere ağırlık verdi

Mardin yatırım ve projelere ağırlık verdi

021 yılında birçok proje gerçekleştirerek, vatandaşlara yeni imkanlar sunuyor.
Patronlarla tarife pazarlığı

Patronlarla tarife pazarlığı

​Elektrikte peş peşe iki kritik toplantı.
Panik düğmesine bastı

Panik düğmesine bastı

​ABD Başkanı'ndan savaş çığırtkanlığı.

​Rusya: ABD gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı.

​ABD, Rusya ile savaşı resmen duyurdu: Önce hava sonra karadan saldıracaklar.
DAP halka arz ediliyor

DAP halka arz ediliyor

​Halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

​YÖK'ten 'üniversite sınavı' kararı.

​İstanbul Valiliğinden Güngören'deki yangına ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.