MİT'ten DEAŞ'a darbe: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaki DEAŞ mensubu terörist yakalandı.
Bitlis'te Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Bitlis Emniyet Müdürlüğünce olası bir felaketin önüne geçildi. Tatvan'da düzenlenen operasyon sonucu eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu şüpheli yakalandı. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği de belirtildi.
Türkiye içeride ve dışarıda terörle mücadelesini azim ve kararlılığıyla sürdürüyor.
Bir yandan PKK ile mücadele sürerken diğer yandan terör örgütü DEAŞ'a da darbe vuruluyor.
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT)
ve
Bitlis Emniyet Müdürlüğü
tarafından Tatvan'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu şüpheli yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “
Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.
” denildi.
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