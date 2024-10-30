Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
MİT'ten DEAŞ'a darbe: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

MİT'ten DEAŞ'a darbe: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

19:5530/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Eylem hazırlığındaki DEAŞ mensubu terörist yakalandı.
Eylem hazırlığındaki DEAŞ mensubu terörist yakalandı.

Bitlis'te Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Bitlis Emniyet Müdürlüğünce olası bir felaketin önüne geçildi. Tatvan'da düzenlenen operasyon sonucu eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu şüpheli yakalandı. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği de belirtildi.

Türkiye içeride ve dışarıda terörle mücadelesini azim ve kararlılığıyla sürdürüyor.

Bir yandan PKK ile mücadele sürerken diğer yandan terör örgütü DEAŞ'a da darbe vuruluyor.

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT)
ve
Bitlis Emniyet Müdürlüğü
tarafından Tatvan'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu şüpheli yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “
Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.
” denildi.


#Terörle Mücadele
#Terör Örgütü
#DEAŞ
#Operasyon
#MİT
#Eylem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Amasya'nın İlçe ve Mahalle Posta Kodları