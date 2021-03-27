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POLİTİKA

MİT'ten eylem hazırlığındaki PKK'lı teröriste operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. İnal'ın PKK’nın kırsal kadrosuna Yunanistan'da örgütsel eğitim aldıktan sonra katıldığı belirlendi.

Haber Merkezi AA
MİTten eylem hazırlığındaki PKKlı teröriste operasyon
PKK'lı terörist Hüseyin İnal

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi.

Yunanistan'daki kampta eğitim aldı

İnal'ın, Lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK’nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018’de Irak’ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirlendi.

Türkiye'de eylem planlıyordu

Yaklaşık 3 yıldır PKK kamplarında faaliyet yürüten İnal'ın, Türkiye’de eylem yapmak amacıyla Metina’daki bir toplantıya katılacağı tespit edilirken, 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda İnal'ın beraberindeki 2 örgüt mensubu da etkisiz hale getirildi.

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